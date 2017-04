"Salute alle erbe" a Noventa Padovana

Sabato 20 e domenica 21 maggio il parco Fornace di Noventa Padovana ospita la manifestazione "Salute alle erbe", promossa dal comune di Noventa Padovana e organizzata da Veneto a Tavola, in collaborazione con il Distretto Commerciale Stile & Qualità.

LE INIZIATIVE

Nel corso del weekend, oltre al ricco mercatino tematico, si susseguiranno incontri, laboratori e degustazioni per bambini e adulti.

Si potranno conoscere le piante spontanee presenti sul territorio e imparare a usarle in cucina, sia attraverso il mini-corso "Cercatore di erbe", previsto sabato pomeriggio, sia con l'escursione guidata della domenica "Il prato nel piatto" alla ricerca delle erbe alimurgiche, ma anche con incontri riguardanti le principali piante che hanno cambiato la storia del mondo.

Sono inoltre previste degustazioni guidate proposte da produttori locali e curate da Veneto a Tavola e laboratori per bambini: "Il mio primo erbario" e "Le spezie attraverso il mosaico".

MOSTRE E MERCATINO

Verranno presentate una mostra con oltre cento varietà di aromatiche e relative schede descrittive e una dedicata alle principali erbe spontanee del territorio, alla presenza dell'esperta Anna Tonello.

La mostra mercato ospiterà trenta espositori con prodotti erboristici e salutistici, anche alimentari, nonché di artigianato naturale.

GASTRONOMIA

Bar, ristoranti e gelaterie di Noventa durante il weekend realizzeranno sfiziosità in cui le erbe aromatiche e officinali saranno protagoniste.

Nel parco sarà presente un'area dedicata allo street food con proposte anche a base di erbe spontanee.

Domenica pomeriggio la Pro Loco proporrà al pubblico frittate alle erbe e tante altre specialità a tema.

INFORMAZIONI

Veneto a Tavola

info@venetoatavola.it - 335.6033639

Facebook Veneto a Tavola

Comune di Noventa

www.comune.noventa.pd.it