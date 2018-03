Salute alle erbe ad Abano Terme

Veneto a Tavola organizza al Parco Urbano Termale di Abano Terme la manifestazione "Salute alle Erbe", in programma da venerdì 20 a domenica 22 aprile e promossa dal Comune.

Mercatini, mostre, laboratori

Nel corso del weekend, oltre al ricco mercatino tematico, si susseguiranno attività olistiche per tutti, laboratori per bambini “Il mio primo erbario”, degustazioni e la passeggiata “Andar per Erbe”, per conoscere le piante alimurgiche presenti nel territorio e imparare ad usarle in cucina.

Saranno presenti attiva una mostra con oltre cento varietà di aromatiche e relative schede descrittive e un'esposizione delle principali erbe spontanee del territorio, alla presenza dell’esperta Anna Tonello.

Programma

Nel pomeriggio di sabato 21 aprile l’associazione Cuochi Padova e Terme Euganee si cimenterà nell’intaglio di frutta e verdura creando delle vere e proprie opere d’arte, che saranno offerte al pubblico in un asta il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato di Terme Euganee.

L’intaglio vegetale è una forma d’arte che permette di ricavare da frutta e verdura figure come fiori, uccelli e quant’altro. La sua origine, risalente a quasi mille anni fa, è da sempre contesa tra le culture thai e quella delle dinastie cinesi Tang e Sung. Questa esposizione mostra la maestria dei cuochi che operano nella zona termale.

Domenica 22 aprile, nella Giornata Mondiale della Terra, a tutti i bambini presenti, sarà regalata una bustina di semi di fiori e piante mellifere, che potranno seminare e aiutare così le api e con loro l’ambiente in cui viviamo.

La mostra mercato ospiterà nelle casette del Parco Urbano oltre venti espositori con erbe aromatiche, prodotti erboristici e salutistici (come creme, saponi, oli essenziali infusi), alimentari (come formaggi alle erbe, prodotti da forno, olio), nonché di artigianato naturale.

Informazioni

Le attività proposte sono tutte a partecipazione libera e alcune su prenotazione.

