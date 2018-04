"Salute in piazza" a Piazzola sul Brenta

Con il patrocinio del comune di Piazzola sul Brenta e l'aiuto dell'associazione CreAttivaMente Abili, il Centro Fisiologico Parco della Contessa organizza domenica 13 maggio "Salute in piazza".

Emanuela, Diego e il loro team di medici specialistici, in collaborazione con alcune associazioni locali, aspettano tutte le famiglie per controllare gratuitamente la salute di tutti.

Un'attenzione particolare sarà rivolta ai giovani e ai bambini.

Mercatino e iniziative

Durante tutta la giornata sarà presente in piazza il mercatino dell'artigianato artistico "Mani Creative".

Nel pomeriggio "SimulAbile", percorsi a ostacoli per tutti per mettere alla prova l'abilità di ognuno simulando la disabilità: in carrozzina, bendati o con la stampella.

Eventi collaterali

Giovedì 10 maggio alla biblioteca comunale di Piazzola, alle ore 20.30, è possibile partecipare a una serata informativa con il nutrizionista Fabio Canesso e alcune psicologhe per affrontare il tema dell'alimentazione e della salute.

Ingresso libero