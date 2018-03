Salute e qualità di vita per le persone con la sindrome di Down, incontro all’Orto Botanico

L’associazione Down DADI e la fondazione Baccichetti, in collaborazione con il coordinamento nazionale CoorDown e il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova, promuovono per la prima volta a Padova un evento che mira a favorire l'incontro e il dialogo, cogliendo l’occasione della celebrazione della giornata mondiale delle persone con sindrome di Down.

Il convegno vuole presentare gli ultimi sviluppi della ricerca e le esperienze che coinvolgono direttamente bambini e adulti con sindrome di Down.

All’evento è presente anchen Jean Maurice Delabar, a nome della Trisomy 21 Research Society, la società scientifica internazionale, nata nel 2014, che ha tra le sue finalità l’obiettivo di aprire la ricerca scientifica alla collaborazione con associazioni e familiari, al fine di favorire la qualità della ricerca stessa e migliorare la salute e l’aspettativa di vita per le persone con sindrome di Down.

È richiesta l'iscrizione.

Dove: Auditorium - Orto Botanico - Padova

Quando: 17 marzo 2018 - ore 9

