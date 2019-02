'O sole mio! Incontro di yoga per scoprire tutti i segreti del celebre saluto al sole

Pratichi Yoga e conosci il Saluto al Sole come le tue tasche?

Beh, preparati a cambiare idea!

Pensi che durante un mini workshop dedicato al Saluto al Sole, praticheremo senza tregua la sequenza?

Nemmeno per sogno!

Perché il Saluto al Sole racchiude moltissimo da scoprire: gli aspetti somatici, sottili, il piacere del movimento sostenuto dalla dimensione viscerale piuttosto che dallo sforzo di volontà, il nutrimento spontaneo che nasce dal respiro e dalla presenza, la flessiblità e la forza che ne conseguono.

Ecco cosa faremo (e i motivi per cui a questo workshop – come sempre! –sono benvenuti anche neofiti assoluti):

- Evocazione degli archetipi coprorei legati al sole

- Integrazione della mitologia relativa ai movimenti

- Mantra (suoni ‘sacri’) collegati alla pratica, che portano in profondità la consapevolezza

- Elementi di Anatomia Esperienziale

- Lavoreremo da soli, ma anche a coppie e in piccoli gruppi

- Saluto al Sole nella sua versione classica e in un paio di varianti

Il seminario è aperto a tutti, in particolare a chi si sente mosso da curiosità, meraviglia e voglia di mettersi in gioco!

Sarà guidato da Laura Voltolina.

Il numero di partecipanti è limitato per favorire una buona qualità di lavoro.

info: laura@keyoga.it

Info web http://www.keyoga.it/workshops.php?id_workshops=93