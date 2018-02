Salva Bimbi, corso di primo soccorso per la prevenzione e disostruzione a Y-40®

Tre ore di teoria e pratica sul Primo Soccorso Pediatrico, la disostruzione, la SIDS e la prevenzione dall’annegamento. È questo che il Centro di Formazione Nazionale Salvamento Agency si propone di fare sabato 24 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 ad Y-40® The Deep Joy.

Sarà Lorenzo Tricarico, direttore del Centro Primo Soccorso dell’ente a rivolgersi a genitori, familiari, baby sitter, insegnanti, animatori e a tutti coloro che siano a stretto contatto con i bambini, secondo un percorso formativo finalizzato all’apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica ed alla prevenzione relativa ai maggiori pericoli, come la SIDS e l’annegamento.

Contenuti

Il progetto Salva Bimbi racchiude quei percorsi che tendono, in modo coordinato, ad aiutare individui o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad acquisire e a saper eseguire azioni tali da modificare i propri comportamenti per mantenere e migliorare la sicurezza e la salute dei bambini: in primis la corretta educazione alimentare.

Dalla parte teorica a quella pratica si impareranno a gestire i piccoli problemi che possono verificarsi nei lattanti e nei bambini a seguito di un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo solido, liquido o semiliquido, o a seguito di un principio di annegamento, e le relative manovre.

Obiettivi

Il primo obiettivo è diffondere la cultura del primo soccorso nella comunità a tutela dei più piccoli. Ancora oggi in Italia si registrano numerosi casi di soffocamento da corpo estraneo, una tragedia silenziosa che colpisce una famiglia a settimana e che potrebbe essere evitata grazie ad una continua, semplice e corretta formazione su cosa fare e come comportarsi. Altrettanto, l’annegamento in età pediatrica resta la prima causa di morte al mondo con 400mila decessi all’anno nel mondo, 22mila in Europa, 400 in Italia, per lo più di bambini.

Questi corsi rispettano le nuove linee guida internazionali ILCOR 2015 (International Liaison Committee on Resuscitation) e in particolare i loro manuali di rianimazione fanno riferimento alle raccomandazioni dell’organismo medico internazionale AHA (American Heart Association).

Informazioni

Il costo del corso è di 30 euro e comprende il relativo manuale.

Prenotazioni: 049.8910416