“Giro d’Italia 2020”: Matteo Salvini e Luca Zaia al Teatro Geox di Padova

Fa tappa a Padova, al Teatro Geox, il tour “Giro d’Italia 2020”. Protagonista Matteo Salvini che salirà sul parco con Luca Zaia e Lorenzo Fontana. L’appuntamento è per lunedì 10 febbraio dalle ore 18.30 in corso Australia per la prima tappa in Veneto in vista delle prossime elezioni regionali.

Gli ospiti della serata

Matteo Salvini Senatore e Leader LSP;

Luca Zaia Governatore della Regione Veneto;

Kristian Ghedina Campione Italiano Scii Alpino;

Marco Michielli Presidente Confturismo e Federalberghi;

Francesco Cavalla Prof. Emerito di Filosofia del Diritto Università di Padova;

Camilla Rossi Chauvenet CEO Massimago Wine.

Moderatore della serata Maurizio Belpietro direttore de La Verità.

