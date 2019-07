Sagra di San Daniele a Rosara di Codevigo

Torna a Rosara, frazione di Codevigo, la tradizionale sagra di San Daniele, in programma da venerdì 19 a lunedì 5 agosto, nei giorni:

19, 20 e 2 luglio;

il 27, 28 luglio;

il 3, 4 e 5 agosto.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Come ogni anno, oltre al ricco stand gastronomico attivo anche in caso di pioggia e alla musica live, vi attendono mostre fotografiche, pesca di beneficenza e gonfiabili per bambini.

Info web

https://www.facebook.com/sagrarosara/