Sagra di San Gaetano a Calaone

A Baone, in località Calaone, torna come ogni anno la consueta sagra di San Gaetano, in programma dal 4 all'8 agosto.

Tutte le sere a partire dalle 19, stand gastronomico con piatti tipici e ballo liscio con musica dal vivo.

PROGRAMMA

Venerdì 4 agosto - Loretta Giorgi

Sabato 5 agosto - Pamela

Domenica 6 agosto - Ivan, Chiara e Dj Cristiano

Lunedì 7 agosto: Davide e Barbara

Martedì 8 agosto: Elvis e Le Chiare

INFORMAZIONI

Circolo parrocchiale San Gaetano - Calaone

0429.3282