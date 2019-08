San Lorenzo: aperitivo sotto le stelle e concerto a sorpresa ai giardini dell'Arena

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/350882702515760/

⭐️ The Stars Are Out Tonight ⭐️

Sabato 10 agosto festeggiamo San Lorenzo con il primo aperitivo sotto le stelle ai Giardini dell'Arena.

Vi aspettiamo dalle ore 18 in poi per vivere la bellezza dei Giardini dell'Arena e goderci la magia delle notte delle stelle cadenti a pochi passi dal cielo stellato dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni.

Dalle ore 20 ci sarà anche un concerto a sorpresa.

Chi suonerà? Venite a scoprirlo!

Ingresso gratuito

