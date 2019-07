“Le quattro stagioni” di Vivaldi sotto le stelle, concerto di San Lorenzo all’anfiteatro del Venda

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2042729709356426/

Sabato 10 agosto 2019

Anfiteatro del Venda - Galzignano

Per la prima volta all’Anfiteatro del Venda risuonano Le Quattro Stagioni di Vivaldi, eseguite da i solisti de “Gli Archi Italiani”. Nella notte stellata di San Lorenzo.

Inizio show: H 21.30

Posti limitati.

Prezzi

In prevendita euro 15, inclusi D.P.;

In serata euro 15.

I biglietti per l’ingresso sono disponibili a numero chiuso in prevendita attraverso due circuiti. All’esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d’ingresso il giorno stesso.

🎟️ Via Paypal/Bigcartel su https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/10-08-le-quattro-stagioni-di-vivaldi-sotto-le-stelle-venda

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/70/anfiteatro-del-venda

• Dopo l’acquisto, riceverai una mail di conferma.

• Stampa la mail o esibiscila da smartphone agli ingressi.

• Non vengono effettuate spedizioni postali.

Con

Gli Archi Italiani

Matteo Marzaro - Violino solista

Erica Fassetta - Violino I.

Matteo Valerio - Violino II.

Marco Nason - Viola

Giordano Pegoraro - Violoncello

Michele Gallo - Contrabbasso

Marco Vincenzi – Clavicembalo

Programma

Prima parte

J. Pachelbel - Canone in Re magg.

W. A. Mozart - Eine kleine Nachtmusik K525: Allegro, Romanza, Minuetto, Rondò

Da “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” di Antonio Vivaldi:

Le Quattro Stagioni

A. Vivaldi - Concerto in Mi magg. per Violino “La Primavera”, Op. 8 No. 1, RV 269: Allegro, Largo, Danza Pastorale: Allegro

A. Vivaldi - Concerto in sol min. per Violino “L’Estate”, Op. 8 No. 2, RV 315: Allegro non molto, Adagio, Presto

Pausa

Seconda parte

A. Vivaldi - Concerto in Fa magg. per Violino “L’Autunno”, Op. 8 No. 3, RV 293: Allegro, Adagio molto , Allegro

A. Vivaldi - Concerto in fa min. per Violino “L’Inverno”, Op. 8 No. 4, RV 297: Allegro non molto, Largo, Allegro

A. Vivaldi - Concerto per Violino in Sib magg. Op. 4 No. 1 RV383a dalla “Stravaganza” Allegro, Largo, Allegro

alchiarodiluna.net

