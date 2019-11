San Martino a Villanova di Camposampiero

In occasione della ricorrenza di S. Martino la Pro Loco e le Associazioni del Comune di Villanova di Camposampiero propongono, per sabato 9 novembre una manifestazione per ricordare oltre alla figura del Santo, tutte le persone che offrono il loro aiuto agli altri, attraverso le molteplici iniziative.

Durante la manifestazione ci sarà il “cesto della solidarietà” per raccolta fondi a favore delle Caritas parrocchiali.

Il programma della manifestazione prevede:

Ore 17-19 laboratori gratuiti per bambini e ragazzi presso la Biblioteca Comunale. Posti limitati!!! Per info e prenotazioni: Uff. Cultura 049 922 2107 – cultura@comune.villanova.pd.it ;

Per info e prenotazioni: Uff. Cultura 049 922 2107 – ; Ore 18 S. Messa presso Chiesa Parrocchiale di Villanova;

Ore 18.30 Processione delle lanterne di San Martino e festa delle Associazioni di fronte al Comune;

A seguire degustazioni offerte dalle Associazioni.

Si ricorda che in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

https://www.facebook.com/prolococomunevillanovacsp/

https://www.prolocovillanova.it/2019/11/04/10-festa-di-san-martino/