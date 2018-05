"San Pelagio - La corsa del volo", gara di ciclismo amatoriale su strada a Due Carrare

Sabato 26 e domenica 27 maggio, rispettivamente dalle ore 13 e dalle ore 8, a Due Carrare si svolgerà "San Pelagio - La corsa del volo", competizione amatoriale a carattere nazionale di ciclismo su strada, organizzata da Us Acli Padova.

L'iniziativa è inserita nel calendario degli eventi commemorativi del centenario dell’armistizio della Grande Guerra. La gara, aperta a tutti gli iscritti agli enti di promozione riconosciuti dal Coni e Fci, si svolgerà in località San Pelagio su un circuito di circa 7 km da ripetere più volte.

Ritrovo al castello di San Pelagio.

Saranno premiati i primi 9 classificati per categoria e ai primi verrà assegnata anche la maglia Us Acli.