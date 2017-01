“A un passo dal Paradiso”, spettacolo a San Pietro in Gu

Prosegue fino a maggio la sesta Rassegna Teatrale Guadense “San Pietro in Gu a Teatro”, organizzata dalla Proloco Guadense in collaborazione con la parrocchia di San Pietro in Gu.

Le commedie si svolgeranno nella sala teatro Don Gianni Mattiello dell’oratorio San Giovanni Bosco a San Pietro in Gu.

Inizio spettacolo ore 20.30.

Inizio spettacoli Teatro Ragazzi ore 16.

I PROSSIMI EVENTI

BIGLIETTI

Intero 7 euro, tesserati Proloco 5 euro, bambini fino a 6 anni gratuito.

Biglietti in vendita un'ora prima dello spettacolo.

INFORMAZIONI

Proloco Guadense

049.9455370

info@prolocoguadense.it

Prolocoguadense