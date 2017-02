San Valentino al centro commerciale Airone

Il centro commerciale Airone celebra con i suoi visitatori la festa più romantica dell'anno.

Dal 6 al 14 febbraio, dalle 15 alle 19, sarà possibile entrare nella grande sfera a tema per scattare una foto "innamorata".

Le foto che verranno postate sulla pagina Facebook di Airone andranno a comporre un grande collage che sarà pubblicato il 16 febbraio.

Il giorno di San Valentino, inoltre, le foto saranno scattate direttamente da un fotografo e verranno stampate e incorniciate, per essere donate come ricordo alle coppie.

INFORMAZIONI

www.centrocommercialeairone.it