Arquà Petrarca in Love - San Valentino al borgo del Poeta, tutti gli eventi in programma

Recital di poesia, visite guidate e una “caccia” alla pergamena fortunata nei locali aderenti. Tutte le iniziative in programma da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio in occasione della festa degli innamorati.

❤️ SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI SAN VALENTINO A PADOVA ❤️​

Il Comune di Arquà Petrarca, in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale e Parco Letterario Francesco Petrarca, organizza “Arquà Petrarca in Love - San Valentino al borgo del Poeta”.

Programma

Sabato 10 febbraio, ore 18.30 - Oratorio della SS. Trinità

EMOZIONI D'AMORE

recital con Monica Ferrarese ed Enrico Serchiani

accompagnamento musicale: Maestro Franco Guidetti

Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio

SCATTA E VINCI!

Trovate il vostro angolo del cuore, scattate la foto di coppia e postatela su Facebook con l’hashtag #arquapetrarcainlove. La foto con più like vincerà una notte all’alloggio Franciscus di Arquà Petrarca

Mercoledì 14 febbraio, ore 16.45

VISITA GUIDATA ALLA CASA DEL PETRARCA E AL BORGO

ritrovo alla Casa del Petrarca

a cura del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

ingresso gratuito per le coppie

il costo della visita guidata è di euro 3 a persona, euro 5 per le coppie

CACCIA ALLA POESIA FORTUNATA NEI LOCALI ADERENTI

srotolate la pergamena con una poesia del Petrarca e trovate quella che vince un simpatico omaggio

WEDDING CONTEST

la Loggia dei Vicari in piazza San Marco sarà allestita per un wedding contest, con tour guidato in compagnia di alcune wedding planner

Informazioni

eventi.arqua@gmail.com

info@parcopetrarcaedeicollieu ganei.it

http://www.arquapetrarca.com/ eventi/