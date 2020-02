San Valentino "muy caliente" al Patronato Sacro Cuore

La sera di San Valentino proponiamo una cena “muy caliente” dedicata al Messico durante la quale la nostra amica Guadalupe Gonzales preparerà alcune ricette autentiche del suo paese, il tutto accompagnato da bevande “messicane originali” e musica dal vivo

La cena si svolgerà presso la Parrocchia del Sacro Cuore, via Madonna della Salute 7, Padova. Dalle ore 20.30. Il costo è di 35 euro a persona compresi aperitivo, acqua e 1 birra piccola per persona. Per chi lo richiedesse sono previste versioni dei piatti non piccanti e anche vegetariane.

Menù

ANTIPASTI

Pelizcadas con pomodoro e formaggio

Pizzette alla cui base c’è una cialda di mais con il bordo pizzicato (da qui appunto pellizcadas)

Guacamole con nachos

La salsa messicana più conosciuta accompagnata dalle tipiche tortillas

PRIMI

Frijoles de la Olla

Zuppa di fagioli neri cotti nel coccio (olla) serviti con pomodoro e cipolla crudi e coriandolo fresco

Arroz

Il tipico riso con piselli e pomodoro con pollo

SECONDI

Tacos orizos, fagioli e salse vari

Tacos Dorados

Tacos fritti con formaggio e pollo

DOLCE

Pastel tre leches.Dolce a base di pan di spagna realizzato con una bagna di tre tipi di latte: condensato, fresco e panna montata e top di meringa, fresco e morbido!

Informazioni e contatti

Per partecipare è necessario prenotare versando un acconto di 15 euro.

Mail: info@naturhabilis.it | Tel. 338 419 8738

Web: https://www.facebook.com/events/471295420222889/