Cena di San Valentino a Villa Tacchi

Per San Valentino Villa Tacchi organizza una cena esclusiva e romantica per innamorati, per immergersi nei sapori e nei profumi proposti dallo chef, in un viaggio enogastronomico per amare e per amarsi.

Villa Tacchi celebra la giornata dell'amore nel suo ristorante interno, La Tavernetta, e offre anche la possibilità di pernottare nelle camere dell'albergo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Villa Tacchi

049.9426111

info@villa-tacchi.com

