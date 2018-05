SanPrecario Sport Festival 2018 al Parco Milcovich

La polisportiva San Precario organizza “San Precario sport festival” 2018, quattro giorni di sport, cultura e musica dal vivo.

In programma open stage, dibattiti, concerti, spettacoli, tornei, laboratori per bambini, amichevoli, reggae live, pranzo multietnico.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

Il programma completo è scaricabile dal sito www.polisportivasanprecario.blogspot.it

Per informazioni

Polisportiva San Precario

sito www.polisportivasanprecario.blogspot.it

Dettagli dall'evento facebook https://www.facebook.com/events/1700907203301079/

Precari di tutto il mondo unitevi...il festival più succoso del Maggio patavino è tornato.

Quattro giorni di sport, cultura e buona musica dal vivo nell'incantevole scenario del parco Milcovich. Entrata gratuita, condivisone di buone pratiche e tanto sano spirito Precario!

Poche parole. Spazio al programma. Ci si vede il 17 Maggio all' Arcella...

▂▂▂▂▂▂▂▂▂ GIOVEDI' 17 MAGGIO ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

18 - Aperitivo di APERTURA e presentazione della terza edizione del San Precario Sport Festival

-----------------------------

▽ ▲ SPORT PER TUTTI ▲ ▽

-----------------------------

18 - Open stage Yoga e allenamento aperto Danza a cura della Palestra Popolare Galeano

---------------------------

▽ ▲ CULTUREMOVE ▲ ▽

---------------------------

19 - Dibattito:

"ARCELLA. WELCOME HOME"

Intercultura e cittadinanza attiva. Uno sguardo sul percorso di emancipazione del quartiere #Arcella.

● Premiazioni #PhotoContest:

"L'ARCELLA CHE VERRA'. PERCEZIONE DEL QUARTIERE AL FUTURO" in collaborazione con:

ISFAV Istituto di Fotografia e Arti Visive - Padova

SìAmo Arcella

Cooperativa Il Sestante Onlus

●Presentazione del progetto "PHOTOVOICE" organizzato dagli studenti del corso di psicologia di comunità, con la partecipazione delle coop. #Laris #Sarha e Orizzonti

●Proiezione del documentario:

"APPUNTI PER UN FILM SULLA CITTA' DI DOMANI" Con la regia di MARCO SEGATO e la collaborazione di Cooperativa Il Sestante Onlus e Euganea movie movement.

(durata 30')

Partecipano:

● Simone Pillitteri - consigliere comunale commissione II, IV, VI

● Paolo Francesco Cottone - docente di psicologia sociale al dipartimento #FISSPA

● Pamela Mastrilli e Asma Ouhiya - referenti progetto Premio Città Futura per Coop Il Sestante onlus ed Euganea MM.

-----------------------

▽ ▲ CONCERTO ▲ ▽

-----------------------

Dalle 21:

SPECIAL GUEST

▶▶▶ Dead After Weekend Punk n'roll band

"Have you ever woken up dead on monday???"

- in collaborazione con Ruvido Barber Rock Club

OPENING

▶ FÜLLER

Rock trio



▂▂▂▂▂▂▂▂▂ VENERDI' 18 MAGGIO ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

-----------------------------

▽ ▲ SPORT PER TUTTI ▲ ▽

-----------------------------

17 - Traing Progress, Allenamento aperto e Sparring di BOXE e MUAY THAI a cura della Palestra Popolare Galeano e della Wat Muay Thai Padova

----------------------------

▽ ▲ CULTUREMOVE ▲ ▽

----------------------------

19 - Dibattito:

"SPORT E ANTIRAZZISMO DA UNA PROSPETTIVA INTERSEZIONALE"

Ritorno del progetto di ricerca partecipata organizzato dalla facoltà di Sociologia a tema sport e discriminazioni.

Lo stato dell'arte di razzismo e discriminazioni nello sport e nella società italiana.

Partecipano:

● Mauro Valeri - Sociologo e Responsabile dell'osservatorio su razzismo e anti-razzismo in Italia

● D.ssa Sandra Kyeremeh - dottoranda in Scienze Sociali

● Teo Molin Fop - presidente consiglio territoriale UISP

coordina:

● D.ssa Francesca Masserdotti - pol. San Precario

-----------------------

▽ ▲ CONCERTO ▲ ▽

-----------------------

Dalle 20.45:

▶▶ "RACCONTAMI IL TUO VIAGGIO"

In Anteprima il nuovo spettacolo di DanzaTeatro di NeroTaranta

Dai viaggi disperati dei migranti, alla necessità di evasione e cambiamento, dalla ricerca di se stessi, alla nostalgia che nasce dal lasciare la propria terra.

Sotto la direzione artistica di Ilaria Specchia

▶▶ Mediterranean Ensemble LIVE

Repertorio di musiche tradizionali e moderne di tutta l’area mediterranea



▂▂▂▂▂▂▂▂▂ SABATO 19 MAGGIO ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

-----------------------------

▽ ▲ SPORT PER TUTTI ▲ ▽

-----------------------------

Dalle 10:

>> #GREENFORALL

Torneo di Green volley misto 4 x 4.

In palio prodotti enogastronomici & official merchandising SanPre

PER INFO E ISCRIZIONI:

Vale: 3487508934

Silvia: 3483415702

- #WELCOMECUP

Torneo non competitivo e antirazzista di calcio a 5.

In palio prodotti enogastronomici & official merchandising SanPre

>> Ore 16 - MEMORIAL GIULIO REGENI

Quadrangolare di calcio ad 11 in memoria del ricercatore italiano rapito e assassinato nell'Egitto del generale al-Sīsī. Parteciperanno

● "Ol Blecs"

● Brusegana S.Stefano

● Quadrato Meticcio

● Polisportiva San Precario

Dalle 17:

>> Tappa Padovana della Campagna #ALTRIMONDIALI2018 - La parità di genere comincia in campo.

Per Info: http://www.altrimondiali.it/

>> Match dimostrativo di #SOFTBALL a cura di Padova Softball Braves. A seguire prova aperta dedicata agli under 12 a cura di Padova Softball Braves - settore giovanile

>> ParkourWave Exhibition

---------------------------

▽ ▲ CULTUREMOVE ▲ ▽

---------------------------

19 - Dibattito:

"QUANDO LO SPORT DISCRIMINA LE DONNE "

Uno sguardo sulle discriminazioni di genere nel mondo dello sport italiano, fra dilettantismo imposto, vincoli sportivi e clausole anti-maternità alla ricerca delle vie più efficaci per riformare il sistema. Partecipano:

● Jacopo Tognon - docente di diritto e politica europea dello sport

●Paolo Basso - Vice Presidente Virtus Padova Calcio

●Gian Marco Duina - Campagna Altri Mondiali 2018

●Elisabetta Torresin - Ragazze nel Pallone

------------------------

▽ ▲ CONCERTO ▲ ▽

------------------------

Dalle 20.45:

SPECIAL GUEST

▶▶▶ Slick Steve & the Gangsters

Swing, Rock’n Roll, Rhythm'n Blues & magic, circus performance

OPENING

▶ The New TIMES BAND

Blues Soul Rock 60' & 70'



▂▂▂▂▂▂▂▂ DOMENICA 20 MAGGIO ▂▂▂▂▂▂▂▂▂

-----------------------------

▽ ▲ SPORT PER TUTTI ▲ ▽

-----------------------------

Dalle 10:

>> #SUMMERBASKETUISP

Torneo inter-provinciale street basket 3 vs 3.

In palio le finali nazionali!

In collaborazione con Uisp Comitato Di Padova

PER INFO E ISCRIZIONI:

Lollo: 340 183 4298

Luca: 333 909 0919

>> #SPORTFORKIDS

- Laboratorio di riciclo creativo e animazione culturale rivolta a bambini e famiglie dalle menti curiose...a cura dell'Associazione MiRò

- Dimostrazione aperta di #PARKOUR con i coach e il team di performers della ASD Uncensored Runners ed avviamento alla disciplina.

- Allenamento aperto ed avviamento alla disciplina del rugby

- Amichevole di calcio giovanile a cura del settore giovanile del ASD Quadrato Meticcio Football

---------------------------

▽ ▲ CULTUREMOVE ▲ ▽

---------------------------

CULTURA ECO-SOSTENIBILE, LABORATORI DIDATTICI, PRANZO A KM0

Un pomeriggio di esposizione e condivisone di buone pratiche artigianali, alimentari, ecologiche e culturali che terminerà con un pranzo sociale collettivo.

Genuino Clandestino Treviso

Mercato dei Produttori Locali - CAMPI COLTI

Socialità Contadina - Condivisone progetto Canapa

I raccolti di Tobiai

------------------------

▽ ▲ CONCERTO ▲ ▽

------------------------

Ore 15 - Live show Murga di Padova

Dalle 17 - REGGAE SUNDAY - CLOSURE PARTY

Sei ore no-stop di reggae live e dancehall per celebrare a dovere la chiusura della terza edizione del festival! Sul palco:

SPECIAL GUEST

▶▶▶ AWA FALL a.k.a Sista Awa

@sistaawathereggaepowa - Soul Hip-Hop Reggae

OPENING

▶ BomChilom Sound

The sound of Padova since 2004

▶ Tallawah DubWise

Reggae dub da Monselice

▶ RADIO PALINKA

Ska Gipsy da Trento

▶ Rebel V

Reggae, Dancehall, Bashment

______________________________ ★ __________________________________

Evento Patrocinato dal Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova.

CREDITS

>> Partners:

Copisteria Centro Copie San Francesco

Uisp Comitato Di Padova

Palestra Popolare Galeano

Wat Muay Thai Padova

Asd Quadrato Meticcio

Criminal Bullets - Roller Derby Padova

Coop Città Invisibile

Adl Cobas Padova-Bassa Padovana

"Ol Blecs"

>> Media Partner:

Sherwood.it

>> Si Ringrazia:

Layarda Taverna

Osteria di Fuori Porta

Ca'Sana - Cibo Arte Cultura

GIT Padova

Poliambulatorio Arcella

