Sagra di Sant'Antonio a Grantorto

Dall'8 al 12 giugno, davanti al capitello di Sant’Antonio a Grantorto in zona impianti sportivi, la Pro Loco organizza la 113esima sagra di Sant'Antonio, una delle prime feste della stagione estiva.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

A due passi dal parco del Brenta potrete gustare una saporita frittura di pesce o di una succulenta bistecca di cavallo, solo due delle molte specialità che rendono rinomato il bancone gastronomico per la qualità della cucina.

E mentre i grandi chiacchierano davanti a un buon caffè e un fresco sorbetto, i ragazzi si divertono alle vicine giostre.

Spaizo anche per gli amanti del ballo con complessi per animare la pista durante tutta la manifestazione e di soddisfare tutti i gusti musicali.

Informazioni

Presidente Marcon Giuseppe, cell. 338.8922814.

prolocograntorto@libero.it

www.prolocograntorto.it