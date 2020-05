Festa di Sant’Antonio: ecco come partecipare alla manifestazione online

C'è un modo per non perdere la possibilità di festeggaire Sant'Antonio. L'iniziativa è far vivere la manifestazione direttamente online, idealmente presenti in Basilica con i Frati e con migliaia di devoti collegati da tutto il mondo.

Cosa si potrà fare?

Insieme a loro potrai:

Seguire le celebrazioni

Potrai partecipare alle Sante Messe, pregare insieme ai Frati. La diretta video inizierà alle 6 del mattino, con l’apertura della Basilica, e terminerà la sera alle 22.30 con la sua chiusura. Sono programmate 8 Sante Messe: alle ore 6.30, 8, 9.30, 11, 15, 17, 19 e 21, ma anche dei momenti straordinari, di grande impatto, che sostituiranno la tradizionale processione.

Toccare la tomba di Sant’Antonio

Uno dei momenti più intensi e suggestivi per un pellegrino è il toccare con le proprie mani la Tomba del Santo in Basilica. Con una preghiera silenziosa a sant’Antonio, affinché interceda salute e pace per se e i propri cari. Anche tu partecipa alla Festa: i Frati stessi porteranno la tua mano ad accarezzare la tomba del nostro amato Santo.

Scrivere un messaggio o una preghiera

I pellegrini rivolgono a sant’Antonio delle preghiere, gli raccontano come il suo aiuto sia stato prezioso nelle loro vita. A partire dalla vigilia della Festa, potrai scrivere la tua preghiera direttamente in questo sito: i Frati la deporranno sulla Tomba del Santo.

Accendere una candela

Potrai accendere una candela virtuale per ringraziare, per ricordare chi non c’è più, per affidare a sant’Antonio una tua initenzione. E, come quando sei nella tua parrocchia, potrai vedere le candele degli altri pellegrini: tanti frammenti di luce che nascono da una fede condivisa.

Ricevere il Pane di sant’Antonio

Il giorno della Festa, in tutte le chiese dedicate a sant’Antonio, si è soliti benedire il pane, che poi viene distribuito ai fedeli. Le offerte raccolte sono per i poveri. Anche tu puoi vivere questa bellissima tradizione. Dalla Basilica ti invieremo il Pane di sant’Antonio, con una bellissima preghiera per la tua famiglia, per vivere insieme la festa.

Dialogare con i Frati della Basilica

Ogni giorno i Frati accolgono migliaia di pellegrini in Basilica e dialogano con loro. Durante la diretta i Frati leggeranno e commenteranno con te i messaggi e le preghiere che saranno inviate, a sottolineare la presenza costante di sant’Antonio nella vita della sua Grande Famiglia.

Ricevere la benedizione

Durante la diretta i Frati benediranno le mense e le case dei fedeli collegati, così da invocare la grazia di Dio e di sant’Antonio affinché li proteggano e li custodiscano. In un momento come quello che stiamo vivendo, che ci costringe a “mantenere le distanze”, la benedizione assume un significato particolare, perché ci dà forza e speranza, ci avvicina e unisce nel nome del Signore.

Registrati per far benedire la tua mensa e la tua casa

Fare un’offerta

Sant’Antonio ci ricorda sempre quanto sia importante la carità e l’attenzione ai poveri nella vita cristiana. I Frati vogliono essere il cuore e le mani di sant’Antonio. Ogni anno aiutano oltre 1 milione di persone in Italia e nel mondo, assicurando cibo e cure ai bambini poveri e alle famiglie in difficoltà, assistenza e conforto ai malati. Un impegno ancora più urgente in questo tempo di corona virus. Sostieni le opere di evangelizzazione e carità con la tua donazione.

Registrati per fare un’offerta

Ti scriveremo per darti tutte le informazioni così che tu possa vivere appieno la festa di sant’Antonio.

