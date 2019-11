Santa Cecilia, patrona della musica: messa e concerto al San Gaetano

Domani, venerdì 22 novembre, nella memoria liturgica di santa Cecilia, vergine e martire, patrona della musica, il Centro universitario propone nella chiesa di San Gaetano a Padova, in via Altinate 71, due momenti una messa e un concerto.

Alle ore 18.30 verrà celebrata una messa, presieduta dal rettore di San Gaetano e direttore del Centro universitario, don Roberto Ravazzolo. La celebrazione, rivolta in particolare ai musicisti e appassionati di musica, sarà animata da soprani e contralti del Coro del Conservatorio Cesare Pollini dirette da Mariano Dante; dal Coro di voci bianche Cesare Pollini diretto da Marina Malavasi e accompagnato al piano da Alessandro Kirschner e dai musicisti Giacomo e Davide Furlanetto, rispettivamente al violoncello e al pianoforte.

In serata, alle ore 20.30, sempre nella chiesa di San Gaetano, ci sarà un concerto, a ingresso libero, dal titolo Prorompete insieme in canti di gioia, proposto dal SolEnsemble, gruppo vocale femminile fondato a Padova nel 2011, composto da Elisabetta Tiso, Silvia Paoletti, Maria Chiara Fiscon, Silvia Pollet, Grazia Bilotta e Bianca Simone.

Il concerto proporrà un percorso in parallelo fra le sonorità antiche di Hildegard von Bingen, del Llibre Vermell, de Las Huelgas e le suggestioni contemporanee di autori che allo stile antico hanno guardato con interesse, lasciandosene affascinare. Si potranno ascoltare vere rarità del repertorio per voci femminili, alcune di esse dedicate proprio a SolEnsemble da musicisti che hanno conosciuto e apprezzato il lavoro del gruppo. Nella costante attenzione che l’ensemble da sempre rivolge alle autrici italiane contemporanee, verrà fra l’altro proposto per la prima volta “Prorompete insieme in canti di gioia”, evocazione biblica che dà il titolo al concerto: un brano di Grazia Abbà, musicista torinese – prematuramente scomparsa – che fu tra le fondatrici di SolEnsemble.

Info web

https://www.centrouniversitariopd.it/proposte-del-centro/santa-cecilia/

Gallery