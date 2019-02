“Santiago Italia”, proiezione al cinema Esperia

Mercoledì 6 febbraio alle ore 21 al cinema Esperia, via Chiesanuova 90 a Padova, prosegue il dittico sudamericano con

“Santiago Italia”

di Nanni Moretti

Con Nanni Moretti. Genere Documentario - Italia, 2018, durata 80 minuti.

Dettagli

Dopo “Una notte di 12 anni” di Álvaro Brechner presentato in collaborazione con Radio Cooperativa, sullo schermo di Via Chiesanuova un altro appuntamento con un momento cruciale della storia dell’America Latina. Un episodio legato al golpe di Pinochet, raccontato da un’angolatura inusuale e da un Nanni Moretti insolito, ma personale e “imparziale” come sempre.

Con immagini d'archivio e testimonianze dirette ricorda l'azione encomiabile dell'ambasciata italiana a Santiago che durante il golpe di Pinochet diede rifugio a centinaia di oppositori del regime, facendoli poi giungere in Italia.

Lezione di storia narrata da chi l’ha vissuta e documentario “partecipato” come in una deposizione corale.

Biglietto intero : 6 euro - ridotto 5 euro

Inoltre sempre cinema Esperia nelle prossime due settimane un percorso di avvicinamento all’oscar con

Vice - L’uomo nell’ombra

Di Adam McKay

La sarcastica biografia di Steve Cannon, l’uomo che ha retto dietro le quinte i fili dell’amministrazione di George W. Bush

Nomination: miglior film, regia, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior trucco.

Venerdì 08.02 = ore 21 - Sabato 09.02: = ore 21 - Domenica 10.02 = ore 21

Cold war

Di Pawel Pawlikowski.

Dall’autore di “Ida” l’affascinante storia di un grande amore ai tempi della guerra fredda in una splendida realizzazione.

Nomination: miglior film straniero, miglior regia, miglior fotografia.

Sabato 09.02 = ore 18.30 - Domenica 10.02 = ore 18.30 - Martedì = 12.02 ore 21

Il ritorno di Mary Poppins

Di Rob Marshall

Il remake del celebre capolavoro disneyano nella rassegna dedicata agli spettatori più piccoli.

Nominaton: miglior scenografia, miglior colonna sonora, miglior canzone.

Domenica 10 febbraio = ore 16

Bohemian Rhapsody

Di Bryan Singer

La biografia campione di incassi di Freddy Mercury creatore ed anima dei Queen. Uno dei grandi miti della musica pop.

Nomination: miglior film, miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro..

Da Venerdì 15 a domenica 17 febbraio in orari da stabilire

More info