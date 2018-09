"Saperfare Turismo. Destinazione Saccisica", workshop a Piove di Sacco

Lunedì 10 settembre al museo Paradiso cultura, turismo quale Bene di Comunità e Sviluppo Sostenibile sono le parole chiave di un percorso partecipativo che ci stimola a ragionare a più voci per la progettazione condivisa di un'identità territoriale e di un'offerta turistica in Saccisca.

Il senso di questo appuntamento è incontrare le forze attive che operano nel territorio, che vogliono far sistema. Più in particolare si intende focalizzare l'attenzione su un Turismo di Comunità fondato su sinergia e cooperazione, connesso al concetto di qualità della vita, di buon vivere, di armonia con la natura, per promuovere esperienze all’insegna della lentezza e della sostenibilità, a contatto con l'arte, il paesaggio e le persone della Saccisica.

È questa la strategia per valorizzare non solo il patrimonio materiale, ma anche quel patrimonio umano e immateriale che abita da secoli queste terre.

Evento gratuito.

Programma

ore 17-17.30

Apertura Lavori, Luca Carnio, Assessore al Turismo e Attività Produttive

Un anno di SaPERfare Turismo, Alessandra Vedovato Ass. ViviLa Villa Roberti

Storytelling, l'esperienza di VagoMato, Alberto Rosso Ass. VagoMato

Network per la Saccisica, Maria Claudia Crivellaro, Guida Turistica e Destination Maker

Nuove ruralità per lo sviluppo del territorio, Elena Pisani, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro- forestali Tesaf

Verso il Marchio d'area: la gestione turistica per lo sviluppo del territorio, Diego Gallo, Etifor

La valorizzazione del commercio: esempi di buone pratiche , Francesco Miggiani, Manager Distretto del Commercio

Locazione turistica o B&B? La ricettività complementare. Un caso di buona pratica nel Feltrino, Ulisse Baldisseri, Villa San Liberale, Feltre

Chiusura dei lavori. Perchè un buon bicchiere di vino aiuta a condividere esperienze, informazioni ed idee

Info e prenotazioni

