"SaPERfare Turismo. Destinazione Saccisica", l'ultimo workshop a Piove di Sacco

Lunedì 22 gennaio alle ore 15 nella sede centrale della Banca Patavina di Piove di Sacco si tiene l'ultimo workshop del ciclo "SaPERfare Turismo. Destinazione Saccisica" dedicato a "Contributi, bandi per l'incentivazione turistica e marchio d'area: progettazione e governance".

L'INIZIATIVA

Dopo il positivo riscontro del ciclo di workshop, che ha visto una grande partecipazione degli stakeholders del territorio, delle amministrazioni pubbliche e degli studenti dell'ITIS De Nicola di Piove di Sacco, si continua a operare per il territorio.

Il progetto, organizzato dall'associazione ViviLa Villa Roberti, è sostenuto dai comuni di Piove di Sacco e Brugine e da IPA Saccisica - Intesa Programmatica d'area, con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova, CISET - Centro Internazionale Studi Economia del Turismo, Associazione Ville Venete e IAT Saccisica e in collaborazione con ETIFOR, Wigwam, Istituto E. De Nicola.

L'INCONTRO

Interverranno Stefan Marchioro di Regione Veneto, Roberto Crosta per la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare, Marco Serraglio di CESCOT per parlare di bandi, governance e di strategie turistiche per lo sviluppo del territorio.

Si tratta l'ultimo workshop, di un percorso che si conclude, ma che apre la strada a nuovi progetti e ad azioni pensate per il territorio. Formatori ed esperti di turismo come Diego Gallo, ETIFOR, ed Erica Mingotto, CISET, presenteranno le azioni congiunte che si stanno attuando per costruire la Destinazione Saccisica.

L'evento è pensato, organizzato, gestito e promosso dall'associazione ViviLa Villa Roberti e in particolare da:

Alessandra Vedovato, curatrice di Villa Roberti, appassionata di rose antiche e dottore in ricerca in Beni Culturali, marketing e comunicazione cultura.

Mariaclaudia Crivellaro, guida turistica con poco senso dell'orientamento e dal passo veloce. Ha lavorato per molti anni nell'ambito della promozione turistica di enti turistici, seguendo non solo i settori della promozione e del back office, ma la comunicazione online e offline di siti internet.

Marina Meneghello, laurea in Economia e Gestione delle Attività Culturali, in corsa per diventare Tourism Network Specialist, collabora da due anni con Villa Roberti, si occupa di eventi culturali e di comunicazione.

IL TERRITORIO

La Saccisica può proporsi come destinazione di un turismo slow, dedicato alla natura e a chi ha fatto della lentezza uno stile di vita.

Con i vicini poli attrattivi di Chioggia, della Riviera del Brenta, del bacino termale di Abano e dei Colli Euganei, delle città di Padova e Venezia si possono creare nuove sinergie e collaborazioni al fine di inserire la Saccisica in una rete turistica di ampio respiro.

L'obiettivo è immaginare un'economia del turismo e della cultura che, combinando mercato e intervento pubblico, dia luogo ad una gestione unitaria della Destinazione Turistica Saccisica, favorendo la nascita di una struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing e l'adozione di un piano strategico della destinazione turistica: ovvero linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio.

Si è pensato di ambientare gli workshop in varie sedi della Saccisica, valorizzando il più possibile l’apporto delle municipalità.

INFORMAZIONI

Associazione ViviLa Villa Roberti

Via Roma, 92 - Brugine

392.5226296

villaroberti.associazione@ gmail.com