Manifestazione “Sapori d’autunno 2018”, vendita diretta di prodotti tipici padovani in centro

Torna a Padova, venerdì 19 a domenica 21 ottobre, “Sapori d’autunno” è una mostra mercato dedicata ai migliori prodotti tipici padovani.

Evento che promuove le eccellenze enogastronomiche del territorio con espositori che offrono degustazioni, ed attività proposte da fattorie didattiche ed associazioni.

La manifestazione, dalle ore 9 alle 20, è un’iniziativa della Nuova Provincia di Padova, con il patrocinio del Comune di Padova e la partecipazione di Coldiretti e Confagricoltura.

Dove

Lungo via Santa Lucia, via Cavour e via Risorgimento

Per informazioni

Mark. Co. & Co. Srl

telefono 049 8070288

email info@markco-co.it

sito www.markco-co.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/485388938611284/