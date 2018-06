"Sapori di un tempo" a Campagnalta

In località Campagnalta a San Martino di Lupari l'ente Campagnalta Insieme propone anche quest'anno la manifestazione "Sapori di un tempo", dal 28 giugno al 3 luglio, tipica sagra paesana con tanti piatti tipici della tradizione e intrattenimenti per adulti e bambini.

Le specialità saranno bovoeti, sarde in saor, frittura, insalata di pesce, paella valenciana, sardine fritte, bigoli in salsa.

L'evento si tiene al centro civico di Campagnalta.