Sapori di mare a Piove di Sacco

Dal 21 al 25 agosto a Piove di Saccco in piazzale Bachelet e in via primo maggio in programma "Sapori di mare", evento enogastronomico dedicato alla cucina chioggiotta a base di pesce.

Tutte le sere stand gastronomico dalle 19. Dalle 21 spettacoli e balli.

