"Sapori in Palude" a Onara di Tombolo

Sabato 15 giugno dalle 17 alle 24 e domenica 17 giugno dalle 10 alle 22 - Onara di Tombolo: sapori in palude.

La splendida Palude di Onara ospiterà una mostra mercato di prodotti enogastronomici tipici del Veneto e non solo. Avrete la possibilità di conoscere piccole realtà di qualità e degustare i loro prodotti ma anche acquistarli direttamente dai produttori, immersi nel verde del parco allestito per l'occasione.

Due giorni dedicati al buon cibo e al buon vino accompagnati da musica, teatro e intrattenimento in una location davvero originale!

Ingresso gratuito.

Possibilità di acquisto calice in vetro.

L'evento è in constante aggiornamento

