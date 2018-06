"Sapori in Palude" a Onara di Tombolo

La splendida Palude di Onara ospiterà una mostra mercato di prodotti enogastronomici tipici del Veneto e non solo. Avrete la possibilità di conoscere piccole realtà di qualità e degustare i loro prodotti ma anche acquistarli direttamente dai produttori, immersi nel verde del parco allestito per l'occasione.

Due giorni dedicati al buon cibo e al buon vino accompagnati da musica, teatro e intrattenimento in una location davvero originale!

Ingresso gratuito.

Possibilità di acquisto calice in vetro.

L'evento è in constante aggiornamento

Gli espositori

TENUTA AMBROSINI - Franciacorta (Lombardia)

AZ. VITIVINICOLA BEKEKE - Roncade (TV)

AZ. VITIVINICOLA BARDI - Roncade (TV)

AZ. VITIVINICOLA PETTYROSSO - Ferrara (Emila-Romagna)

AZ. VITIVINICOLA TERRIBILE - Salento (Puglia)

AZ. VITIVINICOLA PODERE 29 - Foggia (Puglia)

AZ. VITIVINICOLA GROTTE DI SILENO - Taranto (Puglia)

BEVERAGE & FOOD - Tezze sul Brenta (VI)

BIRRA CITTADELLA (PD)

GOSSIP PUB - Cittadella (PD)

CRAFTBEER - Villa del Conte (PD)

FRANTOIO D'ERCHIE - Taranto (Puglia)

ERIKA WOLF - Ungheria

LA SICILIA IN BOCCA - Catania (Sicilia)

IL LABORATORIO DEL GUSTO - Bologna (Emilia-Romagna)

SAPORI DI MONTAGNA - Lusiana (VI)

PASTA SABATELLI - Bari (Puglia)

AZ. AGR. LA FONTANA - Villa del Conte (PD)

TARALLI ARTIGIANALI - FRANCAVILLA FONTANA - Brindisi (Puglia)

VISVITA PASTA BIO - San Martino di Lupari (PD)

RISTORANTE DA ROBERTO - Bessica di Loria (TV)

CREMCARAMEL - Onara (PD)

LA BOTTEGA DI BIZZOTTO - Cittadella (PD)

RISTORANTE I MEDIATORI - Tombolo (PD)

PRO LOCO - Onara di Tombolo (PD)

"GNOCCO & CARUSO" DOLCIUMI SICILIANI - Bassano Del Grappa (VI)

STREET PIZZA E NON SOLO - Cittadella (PD)

Programma eventi

Sabato 16 giugno dalle 20

Spettacolo Teatrale della Compagnia "VA' PENSIERO"

Domenica 17 giugno dalle 18

Musica e animazione con la carica di DAVIDE POMPONIO

dalle 21 in allegria con le mitiche barzellette di Giorgio Barzeeta

Info web

