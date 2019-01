Sara Celardo in concerto alla Sala dei Giganti

Domenica 3 febbraio, alle ore 11, la chitarrista Sara Celardo – vincitrice del Premio Nazionale delle Arti 2018 – si esibirà in concerto presso la Sala dei Giganti al Liviano, a Padova (Piazza Capitaniato 3/5).

Il concerto è promosso dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e realizzato nell'ambito del progetto Circolazione musicale in Italia, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per lo Spettacolo. In collaborazione con l’associazione Amici della Musica di Padova, l’evento rientra nella rassegna musicale “Otto concerti più uno”. Si tratta del tradizionale appuntamento della domenica mattina nella Sala dei Giganti al Liviano, in cui viene dato spazio a giovani musicisti e interpreti vincitori di importanti Concorsi nazionali ed internazionali. Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto a mezz’ora dall’inizio, al prezzo di euro 3 per giovani, studenti dell’Università di Padova e del Conservatorio e di euro 6 per il biglietto intero.

Sara Celardo è nata a Campobasso nel 2000 e ha conseguito la laurea di primo livello in chitarra con dieci, lode e menzione speciale al Conservatorio “Perosi” di Campobasso nella classe di Fernando Lepri. Fin da giovanissima si è affermata in numerosi concorsi, fra cui il Premio Nazionale delle Arti 2018, dove è stata premiata anche come interprete più giovane. Si è esibita come solista in numerosi concerti in Italia, Croazia e Spagna.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di:

Johann Sebastian Bach

Ciaccona (dalla Partita n. 2 per violino solo BWV 1004)

Mario Castelnuovo-Tedesco

Capriccio n. 18 “El Sueño de la Razón Produce Monstruos“ dai “24 Capricci di Goya” op. 195

Giulio Regondi

Introduction et Caprice op. 23

Alexandre Tansman

Variazioni su un tema di Scriabin

Mario Castelnuovo-Tedesco

Sonata op. 77 “Omaggio a Boccherini”

“Siamo fieri di presentare una musicista così giovane – dichiara LUCIO FUMO, presidente del CIDIM – che può già vantare simili successi. Con il suo talento, Sara Celardo è una brillante promessa per il futuro della musica italiana”.

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/02/03/391/