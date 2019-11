ATTENZIONE: evento da facebook https://www.facebook.com/events/441901290081034/

Sardine in Piazza delle Erbe a Padova

Appuntamento domenica 1 dicembre dalle ore 17.

Quante volte avresti voluto metterci la faccia e poi ci hai ripensato? Quante volte ti è salito il mal di pancia leggendo le becere dichiarazioni razziste di alcuni politicanti? Quante volte ti sei detto “non può essere vero”? Bene, è venuto il momento di cambiare l’inerzia della retorica razzista, di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza e che le persone vengono prima degli account social. E soprattutto è venuto il momento di dimostrare che A PADOVA SIAMO PIU’ DI LORO.

Il buon governo della Lega in Veneto dimostra sempre di più di essere una leggenda che la realtà smentisce. Il disastro di Venezia degli scorsi giorni è paradigmatico: il progetto del Mose, iniziato nel 2003 e costato cifre astronomiche, non è ancora completo ed ha lasciato che la città venisse devastata. E così come il Mose ha permesso a pochi di arricchirsi sulle spalle di molti, allo stesso modo il welfare è stato smantellato sulla pelle delle cittadine e dei cittadini: sanità, salute, cultura, istruzione, lavoro, diritti.

L'idea di "sviluppo" della Lega sta distruggendo la regione: come nel caso della Miteni di Trissino, dove ha permesso l'inquinamento da PFAS alle falde acquifere; una vera e propria fabbrica di veleni che ha ammalato migliaia di cittadine e cittadini (alla faccia degli ospedali aperti di notte).

Vogliamo una politica nuova, che sappia restituire un futuro ai giovani, che sappia dare una risposta alla precarietà del mondo del lavoro e dignità a tutte e tutti. Che sia capace di non lasciare indietro nessuna e nessuno, che rimetta le persone al centro dell'agenda politica della Regione, che inverta la rotta tracciata dalla propaganda razzista e applicata nei decreti Minniti-Orlando, Sicurezza e Sicurezza-bis.

Padova accoglie e si stringe, come le sardine. Padova dice no ai decreti sicurezza e sì alla solidarietà.

Nessuna bandiera, nessun partito.

Crea la tua sardina e partecipa alla prima piazza ittica della città.

Chi si unisce alla prima rivoluzione ittica della storia?

#PadovaNonAbbocca

#SardeInSaor

