Sardine in tour al Padova Pride Village "con Ilaria Cucchi, Monica Cirinnà, Antonio Calò"

Il 23 luglio parte il tour nazionale delle Sardine! Dalle ore 19 di giovedì ci troveremo al Padova Pride Village per immaginare insieme un Veneto diverso, che dica no all'intolleranza e alla discriminazione, e che sappia puntare su un futuro verde e sostenibile, mettendo al centro l'istruzione e la cultura, che valorizzi la bellezza incomparabile del nostro territorio.

Scopri tutti gli eventi della settimana la Padova Pride Villgae

Parleremo di diritti, di ambiente, di futuro: a farlo con noi ci saranno Giovanna Botteri, giornalista, Ilaria Cucchi e Veronica Pivetti in videocollegamento. E poi ancora in presenza Monica Cirinnà e Alessandro Zan, parlamentari, in prima linea sul fronte dei diritti civili; Mattia Santori e Lorenzo Donnoli, formatori delle Sardine nazionali; Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della regione Veneto e docente di economia dell'energia; e Antonio Silvio Calò, docente di filosofia e volto dell'integrazione, già cittadino europeo dell'anno.

Giovedì sera parleremo di un Veneto diverso, lontano dalle paure e dai pregiudizi alimentati in questi anni dalla destra strumentalmente.

Vi aspettiamo per immaginarlo insieme!

Info web

https://www.facebook.com/6000sardinepadova/

https://www.facebook.com/events/278380029921645/