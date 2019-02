“Saremo sempre più umani” intelligenza artificiale, marketing e creatività all’Orto Botanico

“Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica. Di gran lunga più inquietante è che l’ uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero pensante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca”.

Scarica il volantino del convegno

Scriveva così Martin Heidegger, filosofo degli inizi del 900.

Un pensiero quanto mai attuale che, il 19 febbraio prossimo all’Orto Botanico di Padova a partire dalle 16.30, sarà al centro di un evento dedicato alle aziende, sulla sinergia tra intelligenza artificiale, marketing e creatività.

L’evento è organizzato da Sinfonia Lab, un’agenzia di comunicazione, web e marketing digitale padovana che accompagna le imprese nello sviluppo delle proprie strategie di business.

Al centro del pomeriggio, come recita il titolo, ci sarà l’uomo. “Saremo sempre più umani. Perché la sinergia tra creatività e intelligenza artificiale migliora il business e la vita”.

Valeria Matacchieri, Presidente e Direttore Creativo dell’Agenzia, spiega il senso dell’evento: “Spesso si sente parlare di Intelligenza Artificiale come di un possibile pericolo per il futuro del lavoro, come se la tecnologia togliesse spazio alla creatività e all’irriducibile unicità degli individui. Noi crediamo, invece, che attraverso un uso intelligente della tecnologia saremo in grado di far fruttare al meglio le capacità delle persone e i risultati delle aziende. Pensiamo proprio a questo scenario positivo quando diciamo, nel titolo del nostro evento, che Saremo Sempre Più Umani”.

Secondo Business Insider, l’AI (Intelligenza Artificiale) è la tecnologia di marketing in più rapida crescita insieme a social media listening e marketing automation. Potenzia i sensi della vista e dell’udito del business. Quindi, la sinergia tra marketing e intelligenza artificiale non è solo possibile ma anche necessaria

Se ne parlerà con il supporto di casi di studio, testimonianze e la condivisione di alcuni strumenti e processi adottati da aziende leader, come IBM. Non a caso tra i relatori figura anche Luca Altieri, Direttore Marketing di IBM Italia che parlerà di come ridisegnare la customer experience, in particolare di come come l’intelligenza artificiale supporta la creatività e il business.

“Abbiamo iniziato a progettare questo evento a luglio 2018, e siamo riusciti a trovare l’occasione giusta per avere con noi IBM nella persona di Luca Altieri” racconta Luca Bassanello, AD di Sinfonia e Consulente Inbound Marketing “Automazione e Intelligenza Artificiale sono frutto di una rivoluzione tecnologica che sta modificando il modo in cui le persone si relazionano agli oggetti, alla comunicazione, alla vita in generale. Anche noi le applichiamo tutti i giorni ai nostri progetti di marketing e ai nostri clienti, piccoli o grandi. Ci sembra venuto il momento di parlarne in termini concreti, in modo positivo, sapendo che servirà uno sforzo culturale per acquisire questi strumenti e che questo sforzo potrà essere guidato da aziende illuminate e pronte alla sfida”.

Il programma dell’evento propone tre interventi, a partire dalle 16.30: Luca Bassanello, AD Sinfonia parlerà di “Marketing Automation, Segmentazione e Lead Scoring Predittivo: pensare ogni cliente come se fosse l’unico.”, Antonio Cabras, Consulente Marketing e Digital relazionerà su “Social media Intelligence & Lovemarks: come nasce una storia d’amore… e di business” e per finire Luca Altieri, Direttore Marketing di IBM Italia con “Ridisegnare la customer experience: come l’AI supporta la creatività e il business.”

A chiudere il pomeriggio un aperitivo.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per segnalare la propria partecipazione è sufficiente compilare il form presente sulla pagina dedicata all’evento: www.sinfoniaperformance.com/ sempre-piu-umani-evento

L’evento è organizzato con il patrocinio di Unioncamere del Veneto,Associazione Alumni UNIPD, Camera di Commercio di Padova, Confcooperative Padova, Confesercenti Padova, Cescot Veneto, Niuko.

Partner dell’evento sono We are Inbound, Accademia del Valore e Kairos Consulting.