“Toni Sartana e le streghe di Baghdad”, stagione di prosa al teatro Marconi di Abano Terme

Si rinnova l’appuntamento con la Stagione Teatrale Città di Abano Terme, che quest’anno vede la collaborazione con le due principali istituzioni regionali: il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e il Circuito Arteven.

Due partners d’eccellenza per garantire sempre una maggiore qualità della proposta, pur mantenendo il tratto distintivo di una programmazione da sempre pensata per il pubblico, nel segno della migliore tradizione della commedia brillante.

“IL TEATRO LI AVVOLGE”, TUTTI GLI SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA AL TEATRO MARCONI DI ABANO TERME

Con queste premesse l’edizione 2016/2017 della rassegna "Il teatro li avvolge" porta sul palco del Teatro Marconi sei titoli che garantiranno il massimo divertimento, ma offriranno anche occasioni per riflettere sulle tematiche più disparate, grazie alle interpretazioni di attori molto affermati o di giovani compagnie di altissimo livello.

LO SPETTACOLO

12 aprile, ore 21

Natalino Balasso

TONI SARTANA E LE STREGHE DI BAGHDAD

comedia di Natalino Balasso

scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco

con Natalino Balasso

e con Francesca Botti, Marta Dalla Via, Andrea Collavino, Denis Fasolo, Beatrice Niero

Toni Sartana e le streghe di Bagdàd è la seconda commedia de LA CATIVÌSSIMA, la trilogia dedicata a Toni Sartana. Dopo aver conquistato migliaia di spettatori con le sue prime “nefaste” peripezie, l’anti-eroe corrosivo nato dalla fantasia di Natalino Balasso torna ad abitare i palcoscenici italiani.

Se il primo capitolo guardava alla politica il secondo sposta la sua lente deformante sull’economia. Una drammaturgia originale, perfettamente autonoma e distinta dall’episodio precedente, per raccontare da un diverso punto di vista l’inarrestabile decadimento di una società tragicamente comica.

Nuove avventure surreali e fuori dagli schemi, senza mezzi termini né remore morali, che coinvolgono alcuni personaggi chiave già presenti nel primo capitolo, come la moglie Lea e l’amico di famiglia Ettore Bordin, sempre alle prese con scandali e sotterfugi, pronti a giocarsi il tutto per tutto pur di raggiungere i vertici della piramide economica Ma ci sarà spazio anche per nuove esilaranti maschere contemporanee, espressione di un mondo sempre più senza regole.

A partire dalle tre streghe del titolo, le cui profezie, come nel “Macbeth” di Shakespeare, sono il motore propulsore di un intreccio che si dipana tra ribaltamenti di situazioni e continui colpi di scena. E dal momento che nulla può fermare la fame di successo del protagonista, Sartana avanzerà verso mete sempre più sconsiderate, fino al rovinoso finale che lo vedrà travolto dal nemico numero uno: il Debito.

Utilizzando la lingua italiana con venature territoriali Balasso, in scena nei panni del protagonista, ritrova l’affiatato gruppo di talentuosi attori del primo episodio, con l’innesto di nuovi, bravissimi attori.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE (comprende i sei titoli in programma)

posti platea: 95 euro

posti galleria: 88 euro

ridotto under 26: 70 euro.

L'abbonamento stagione teatrale, solo per gli ex abbonati all’edizione 15/16 che vogliono rinnovare la loro adesione, potrà essere acquistato da venerdì 18 a mercoledì 23 novembre.

La campagna abbonamenti per le nuove adesioni sarà aperta da venerdì 25 novembre a mercoledì 30 novembre sulla base dei posti rimasti disponibili.

Prevendita abbonamenti alla Biblioteca civica di cia Matteotti ad Abano Terme (lun-ven 9-12.30/15-19; sab 9-12.30).

BIGLIETTI SINGOLI

posti platea: 18 euro

posti galleria: 17 euro

diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto.

La prevendita dei biglietti singoli verrà aperta a partire da lunedì 5 dicembre all’Ufficio IAT di Abano Terme in via Pietro d’Abano (isola pedonale)

049.8669055 e online sul sito www.vivaticket.it by Best Union

I biglietti saranno in vendita il giorno dello spettacolo al botteghino del teatro dalle ore 19.

