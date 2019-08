Savana funk in concerto al Parco È Fantasia per la rassegna Invisible Sound

Venerdì 16 agosto Invisible Sound presenta Savana Funk in concerto presso il Parco È Fantasia. La serata inizia già dalle 19.30 con il DJ set by TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il concerto inizia alle 21.30. I Savana Funk sono Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso e Youssef Ait Bouazza alla batteria.

Aldo, Blake e Youssef s’incontrano nella primavera 2015 a Bologna, evidenziando da subito una rara sintonia. I tre intraprendono un viaggio sonoro in costante equilibrio tra funk, suggestioni africane, richiami anglosassoni e blues. Sperimentando ritmiche d’ispirazione elettronica, incrociando la musica africana al genere western, echi d’oltremanica alla visione jazzistica newyorkese, il trio ottiene un suo singolare sound.

Dopo due album, "Musica analoga" nel 2016 e "Savana Funk" nel 2017, la band torna sui palchi con un lavoro discografico nuovo di zecca: “Bring in the New“, uscito il 4 settembre 2018 con etichetta Brutture Moderne e distribuzione Audioglobe. Quest'estate i Savana Funk sono in tour in tutta Italia e sono presenti per tre date al Jova Beach Party.

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream...«la musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere».

La serata musicale si tiene in uno spazio dedicato del parco. È presente un punto ristoro. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.

Informazioni e contatti

