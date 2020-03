"Savana Padana", spettacolo al teatro Maddalene

In merito agli eventi annullati in seguito all’ordinanza ministeriale sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto informa che lo spettacolo Savana Padana in cartellone al Teatro Maddalene dal 25 febbraio al 3 marzo andrà in scena dal 9 al 17 giugno.

Il Teatro Stabile del Veneto presenta "Savana Padana"

dal romanzo di: Matteo Righetto

drammaturgia e regia: Stefano Scandaletti

con: Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, Davide Sportelli, Francesco Wolf

soundesign: Lorenzo Danesin

movimenti di scena: Davide Sportelli

luci: Enrico Berardi

durata: 1h senza intervallo

Lo spettacolo

Savana Padana è una storia di confini: quello tra i capannoni e i campi di mais, quello tra gli italiani e gli stranieri più o meno integrati, quello tra la ricchezza economica e la povertà culturale. In queste frizioni lo scrittore Matteo Righetto cerca la polpa per il proprio romanzo, che è un racconto fortemente contemporaneo e sanguigno, un noir dai tratti grotteschi. La versione teatrale adattata e diretta da Stefano Scandaletti offre una rilettura del testo tragicomica dal sapore pulp che descrive una sorta di Far West in salsa padana. La parabola è raccontata dalla voce di quattro attori capaci di evocare personaggi e situazioni con una carica di energia e un talento mimetico davvero sorprendenti. Seguiamo i personaggi del romanzo nei meandri delle loro losche attività di scambio, infarcite di diatribe, conflitti, inganni. Il tempo è fermo, la natura non è indifferente alle risse che mettono gli uomini uno contro l’altro. Emerge così l’immaginario brutale che divide chi è forte da chi è debole. Un piccolo esperimento teatrale accolto da un inarrestabile consenso da parte di pubblico e critica.

Orari

9 giugno - 19.30

10 giugno - 20.45

11 giugno - 20.45

12 giugno - 20.45

13 giugno - 20.45

14 giugno - 16

16 giugno - 16, 20.45 Turno M

17 giugno - 20.45

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Giovani Posto unico 20 euro 18 euro 15 euro 10 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/savana-padana-3/

https://www.teatrostabileveneto.it/comunicazione-al-pubblico-spettacoli-annullati-nuove-date-per-la-casa-nova-al-teatro-verdi-savana-padana-al-teatro-maddalene-sento-la-terra-girare-al-teatro-mario-del-monaco/