Saverio Raimondo live al Future vintage festival di Padova

Nel paese della commedia dell’arte e della commedia all’italiana, dei Sordi e dei Totò, o dei De Sica e dei Crozza che c’azzecca questa cosa che proviene dal mondo anglosassone? Ma anche grazie al web, ai video sub-ita su YouTube nasce in Italia una massa critica che si alfabetizza e comincia ad apprezzare Carlin, Prior, Hicks, Seinfeld prima, Louis CK, Dave Chappelle, Sarah Silverman, Daniel Sloss e tutti i nuovi stand up comedians anglosassoni poi. Saverio Raimondo sarà ospite al Future vintage festival di Padova il prossimo 14 settembre 2019 presso il Centro Culturale San Gaetano.

“Nuovi” comici italiani, dopo non poca gavetta, possono finalmente cominciare a raccogliere i frutti della loro comicità diretta, libera, senza maschere e bonarietà da prima serata tv. Perché i mezzi e gli spazi artistici sono diversi. Perché oggi c’è lo streaming e c’è Netflix. Perché il pubblico è cambiato. Perché la comicità in Italia è anche quella un po’ maledetta, dissidente ed epurata. Ed ecco perché è bene fare due chiacchiere con uno come Saverio Raimondo, con uno spettacolo su Netflix (Il Satiro Parlante), un libro edito Feltrinelli (Stiamo Calmi) e un Late Night su Comedy Central (CCN - Comedy Central News con Saverio Raimondo) è stato definito “il più bravo comico in circolazione”, e di questa “nuova” stand up Comedy ci può dire qualcosa. Dai turbolenti dietro le quinte all’incantesimo informale sul palco con il microfono in mano al cospetto del pubblico.

