Scarpe Rosse, marcia attorno alle mura di Cittadella contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento donne SPI CGIL Cittadella, insieme a molte associazioni e con la partecipazione di studenti degli istituti superiori di Cittadella, ha organizzato una marcia intorno alle mura.

"Scarpe rosse": questa l'iniziativa prevista per sabato 25 novembre con partenza alle ore 10.15 da porta Padova.

Il corteo poi procederà verso porta Treviso fino a porta Bassano da dove proseguirà per via Roma fino a piazza Pierobon dove si concluderà la manifestazione con contributi di associazioni, studenti e cittadini.

In caso di pioggia: partenza sempre da porta Padova alle ore 10.15 per poi proseguire lungo via Garibaldi e via Marconi fino alla sala consiliare di Villa Rina.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare indossando qualcosa di rosso, colore scelto per questa giornata di denuncia.