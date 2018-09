"Uno scatto nella storia – Pam Panorama" in Prato della Valle

Era il 1958 quando aprì i battenti il primo supermercato Pam a Padova e, dopo quella primissima apertura, sono passati 60 anni di successi. Pam Panorama ha quindi deciso di inaugurare le celebrazioni di questo importante anniversario proprio nella città dove tutto ha avuto inizio. Sabato 15 e domenica 16 a Prato della Valle saranno presenti dei set che ricreeranno una scenografia ispirata ai diversi decenni degli ultimi 60 anni.

Nelle due giornate, dalle ore 11 alle ore 19, alcuni attori di teatro metteranno in scena situazioni di vita quotidiana ambientate in cucina, in salotto, in lavanderia, in bagno e cosi via e inviteranno i passanti a diventare parte attiva della scena. I padovani potranno infatti utilizzare parrucche, occhiali, abiti e accessori delle diverse epoche e servirsi dei set come photoboot, condividendo la foto realizzata sui propri profili con l’hashtag #pamstory.

“Quest’anno festeggiamo, insieme a tutti i nostri Clienti, sei decenni da protagonisti nello scenario della grande distribuzione in Italia – dichiara Fulvio Faletra, Direttore Customer Engagement di Pam Panorama - e abbiamo deciso di far partire le iniziative per celebrare questo importante traguardo proprio qui a Padova, dove tutto ebbe inizio 60 anni fa. Sabato e domenica attraverso queste installazioni ripercorreremo, insieme ai padovani, le varie decadi che hanno segnato stili e tendenze negli ultimi anni in Italia con uno sguardo anche al futuro, perché il nostro obiettivo è quello di crescere sempre di più, confermandoci come un punto di riferimento per i nostri Clienti".

Info

