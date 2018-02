“Scegli con noi il tuo domani” orientamento universitario al Campus Agripolis di Legnaro

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento Scegli con noi il tuo domani, la tre giorni organizzata dall’Università di Padova e dell’ESU di Padova nel Campus di Agripolis rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole superiori. Tre giorni di incontri non-stop, dal 21 al 23 febbraio, che daranno ai futuri studenti universitari informazioni sulla didattica, le immatricolazioni, le borse di studio, le mense, i servizi.

L’Università di Padova propone a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori tre giornate dedicate all’informazione sull’offerta formativa universitaria e sui servizi per il diritto allo studio.

"Scegli con noi il tuo domani" è un incontro non-stop che offre agli studenti la possibilità di ricevere informazioni sull’intera offerta didattica dell’Ateneo, sulla Scuola Galileiana di Studi Superiori, sulle strutture, sui dipartimenti oltre che, naturalmente, su orientamento, tutorato, immatricolazioni, tasse universitarie, borse di studio e benefici economici e su tutti i servizi di cui possono beneficiare gli studenti.

Vengono presentati tutti i corsi di laurea, suddivisi per Scuole di Ateneo, e viene anche offerta la possibilità, attraverso infopoint, di avere contatti con tutor, docenti ed esperti, e raccogliere materiale informativo.

E ancora, convegni per docenti; incontri per docenti e genitori; incontri di orientamento e con professionisti di varie discipline per gli studenti.

Per fruire più facilmente dei servizi, è disponibile la app Orientamento Unipd (iOS e Android), con approfondimenti sulle iniziative di orientamento e informazioni per gli studenti che intendono iscriversi all'Università di Padova.