“Scena, singolare femminile”, spettacolo in prima assoluta al Teatro Goldoni di Bagnoli

Sabato 10 marzo, dopo la cerimonia di premiazione del vincitore del concorso di Corti in Palco, ci sarà in prima assoluta lo spettacolo “Scena, singolare femminile”: uno spettacolo a più voci e con solo protagoniste donne per sorridere e riflettere di temi quanto mai attuali come la conquista della parità di genere, il mondo femminile e una quotidianità di cui spesso si dimentica la fatica e l’importanza.

Lo spettacolo

Scena, singolare femminile

di Beatrice Catinelle e Gianluca Meis

Ata.TeatroPadova

con Greta Berlese, Beatrice Catinelle, Elisabetta De Gasperi, Anna-Rita Di Muro e Paola Zapolla

Informazioni e prenotazioni

333.7680147