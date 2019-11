Ri… mettiamoci la faccia, “Scene di impegno civile” all’Esperia

Giovedì 28 novembre terzo appuntamento con la rassegna teatrale “Scene di impegno civile” organizzata dal Centro Servizio Volontariato di Padova all’interno del progetto “Wake up”.

Dario Carturan porta in scena lo spettacolo “Ri… mettiamoci la faccia”.

Il protagonista in maniera ironica e divertente, propone un excursus generazionale tra la scuola di ieri e quella di oggi, soffermandosi soprattutto sul cambiamento vissuto dai giovani. Le prestazioni dell’artista sono intervallate da filmati e testimonianze originali di ragazzi vittime di bullismo in vari contesti scolastici.

Di e con Dario Carturan.

La rassegna “Scene di impegno civile” propone il teatro come luogo di riflessione condivisa per ragionare insieme su sfide che interessano e toccano tutti noi e la comunità che vogliamo costruire. Per questo è rivolta in particolare a genitori e insegnanti e al termine dello spettacolo viene proposta una discussione con gli attori e gli esperti del Centro Servizio per il Volontariato.

Lo spettacolo è a ingresso libero e si tiene al cinema teatro Esperia, via Chiesanuova 90 a Padova, con inizio alle 20.45.

Info web

https://www.facebook.com/events/1110460015820090/