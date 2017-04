Scene di Paglia 2017, Paolo Fresu Devil Quartet in concerto nella piazza di Piove di Sacco

Sarà uno dei grandi nomi del jazz a livello internazionale, Paolo Fresu, con l’ormai storica formazione del Devil Quartet, ad aprire l’edizione 2017 di Scene di Paglia, Festival dei casoni e delle acque.

Accompagnato da Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta e Stefano Bagnoli, Fresu si esibirà sabato 17 giugno, nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II, suggestivo cuore di Piove di Sacco.

Un’apertura prestigiosa che preannuncia un’edizione di grande spessore: 11 spettacoli, tra cui 5 prime regionali e un progetto speciale, 6 Comuni e 8 luoghi diversi, per offrire ancora una volta un raffinato connubio tra teatro, musica e territorio.

Con Fresu, il 17 giugno, si esibiranno il chitarrista Bebo Ferra, il bassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli, tre grandi musicisti e soprattutto tre artisti capaci di influenzare il jazz di Fresu con un tocco di “Italian Style”. In scaletta temi originali, ma anche vecchi brani. Nel suo live Fresu gioca con un’invenzione continua, sia quando si abbandona a un lirismo quieto, sia quando affronta ritmi più dinamici, dialogando con una formazione che si conferma ai massimi livelli del jazz internazionale, riuscendo a coniugare una ricerca musicale raffinata e innovativa con la capacità di catturare emotivamente un vasto pubblico. Brani lenti e veloci si alternano seguendo la falsariga dei fortunati album del gruppo, Stanley Music e Desertico, alternati a pochi pezzi del vecchio repertorio che ben si integrano con la produzione più recente.

Artista eclettico e innovativo, Fresu ha legato la ricchezza culturale della sua terra, la Sardegna, a progetti e collaborazioni internazionali, riportando il jazz italiano sui palchi più importanti del mondo.

Dopo 25 anni di musica con il suo precedente Angel Quartet, il nuovo progetto Devil Quartet va alla ricerca, tra sperimentazione e tradizione, di sonorità “meticce” e contaminazioni.

Scene di Paglia, quest’anno fino al 2 luglio, ha portato in questi anni in undici comuni della provincia di Padova, tra Saccisica e Conselvano, e in un due della provincia di Venezia, decine di spettacoli dal vivo, molti dei quali di rilievo nazionale e internazionale, prime assolute, anteprime, progetti speciali, percorsi didattici, laboratori, mostre, proponendosi al territorio come occasione per fare rete – non solo sul piano culturale – e facendo crescere un pubblico attento e appassionato alle espressioni più avanzate delle arti performative.

Il programma completo del festival sarà annunciato il 24 maggio: tra i protagonisti Marco Paolini, che dedicherà a Scene di Paglia un progetto speciale, Vincenzo Pirrotta, la Compagnia Baccalà e Marco Sgrosso.

Essenziale è il dialogo che s’instaura tra le proposte artistiche e i luoghi del festival: casoni di campagna e di laguna, barchesse, parchi, idrovore, case coloniche, scuderie, parchi storici, piazze e angoli urbani. Spazi pubblici e talvolta anche privati, spesso riscoperti o aperti per l’occasione, che hanno consentito in questi anni di ricucire tra loro elementi di bellezza e di storia di un territorio profondamente segnato da processi di sviluppo incontrollato e non sempre attento alle peculiarità e alla fragilità dell’ambiente.

Anche il concerto di Paolo Fresu Devil Quartet si colloca lungo questa direttrice e sarà infatti una delle piazze più belle del Veneto ad ospitare il concerto, con una formula, quella del gratuito con parterre seduto a 15 euro, che va incontro alle richieste del pubblico e degli appassionati.

I biglietti sono in vendita nel circuito Vivaticket (www.vivaticket.it/ita/event/paolo-fresu-devil-quartet/96809), oppure presso il Cinema Politeama di Piove di Sacco nei seguenti orari: da mercoledì a sabato dalle 21.30 alle 22.30 e la domenica dalle 15.30 alle 22.30.

Concerto fuori abbonamento.

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET

con Paolo Fresu, Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, Stefano Bagnoli

Sabato 17 giugno 2017, ore 21.15

Piazza Vittorio Emanuele II

Piove di Sacco - Padova

Concerto gratuito con posti a sedere a 15 euro.

PER INFORMAZIONI

T. 049 970 93 19

C. 324 698 06 44

Gallery