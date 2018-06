Scene di paglia, Festival dei casoni e delle acque tra la Saccisica e il Conselvano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Scene di paglia, Festival dei casoni e delle acque

X edizione -S/radicamenti

22 giugno - 1 luglio

Torna Scene di paglia, festival dei casoni e delle acque X edizione -S/radicamenti: 15 spettacoli, tra cui varie prime regionali e una prima assoluta, in sei comuni della Saccisica e del Conselvano.

Decima edizione per uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva in Veneto.

Al via il 16 giugno con la prima assoluta de "L’arte di aspettare" e poi tutti i giorni da venerdì 22 a domenica 1° luglio.

La kermesse

Le campagne della Saccisica e del Conselvano diventano di nuovo il più suggestivo dei palcoscenici: dal 16 al 22 giugno sarà il momento di Scene di Paglia, festival dei casoni e delle acque.

La manifestazione, giunta alla decima edizione, è un consolidato riferimento a livello italiano per la qualità della proposta e per l’originalità della formula, nella quale il paesaggio dialoga con lo spettacolo: un connubio tra cultura e territorio che ha reso Scene di paglia, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate veneta.

Essenziale è il confronto tra le proposte artistiche e i luoghi del festival: casoni di campagna e di laguna, barchesse, parchi, idrovore, case coloniche, scuderie, parchi storici, piazze e angoli urbani. Spazi pubblici e talvolta anche privati, spesso riscoperti o aperti per l’occasione.

Sono molti gli spettacoli di qualità selezionati dal direttore artistico Fernando Marchiori e proposti dal festival con una scelta articolata di espressioni artistiche che vanno dalla prosa al teatro di narrazione, dalla danza al dal teatro di figura a quello musicale.

Proseguendo la tradizione del festival, l’edizione 2018 cercherà di coniugare qualità e capacità comunicativa delle proposte, intrecciando spettacoli, laboratori e incontri intorno a un tema forte, sempre nell’orizzonte progettuale del “fare comunità”: incontrarsi a teatro una sera d’estate per divertirsi e riflettere insieme, coltivare l’immaginario collettivo senza perdere di vista la realtà del nostro tempo.

Il tema: S/radicamenti

Intitolata agli S/radicamenti, la decima edizione dedicherà un percorso al tema, così attuale, delle “radici” nell’epoca della globalizzazione. Un confronto che investe questioni come territorio, apolidia, identità, memoria, tradizione.

Tra gli artisti invitati: Marco Martinelli, Francesco Cafiso, Tiziano Scarpa, Ker Théâtre Mandiaye N’diaye, Debora Petrina, Paolo Benvegnù, Ivan Castiglione, Luca Ronga, Claudia Marsicano, Teatro Medico Ipnotico, Sergio Mercurio, Roberto Abbiati

Il programma completo

SABATO 16 GIUGNO

ore 21.15 - Piove di Sacco, Barchessa Soranzo Crotta

FARMACIA ZOO:È

"L’ARTE DI ASPETTARE"

coproduzione del festival con il sostegno di Conselve vigneti e cantine sca

VENERDÌ 22 GIUGNO

ore 21.15 - Piove di Sacco, Piazza Vittorio Emanuele II

COLLETTIVO PAOLO BENVEGNÙ

SABATO 23 GIUGNO

ore 21.15 - Piove di Sacco, Casone Ramei

IVAN CASTIGLIONE

FRANCESCO CAFISO 4ET

"IL PERSECUTORE (O L’INSEGUITORE)"

Prima ospite il progetto Contame - storie di persone e di comunità

DOMENICA 24 GIUGNO

ore 18 - Piove di Sacco, Auditorium

"VITA AGLI ARRESTI DI AUNG SAN SUU KYI"

un film di Marco Martinelli

ore 20.30 - Piove di Sacco, Casone Ramei

MARCO MARTINELLI

TEATRO DELLE ALBE

"FARSI LUOGO"

a seguire

TEATRO MEDICO IPNOTICO

"LEONCE UND LENA"

LUNEDÌ 25 GIUGNO

ore 18 - Piove di Sacco, Casone Ramei

TEATRO MEDICO IPNOTICO

"VERDI E IL CANE INFERNALE"

ore 21 - Legnaro, Corte Benedettina

GIANCARLO PREVIATI

"WHITE RABBIT RED RABBIT"

MARTEDÌ 26 GIUGNO

ore 21.15 - S. Angelo di Piove, Casa Maritan

OTTAVO GIORNO

"...E SOTTO L’ACQUA SCORRE"

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO

ore 21.15 - Arzergrande, Casone Azzurro

CLAUDIA MARSICANO

"R.OSA"

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

ore 21.30 - Conselve, Ca’ Sagredo

TIZIANO SCARPA e DEBORA PETRINA

"LE COSE CHE SUCCEDONO DI NOTTE"

VENERDÌ 29 GIUGNO

ore 16.30 e 18.30 - Piove di Sacco, Casone Ramei

KER THÉÂTRE MANDIAYE N’DIAYE

"THIORO. Un cappuccetto rosso senegalese"

ore 21.15 - Codevigo, Idrovora Santa Margherita

ROBERTO ABBIATI

"DEBRA LIBANOS"

SABATO 30 GIUGNO

ore 21.15 - S. Angelo di Piove, Scuderie La gardesana

LASTANZADIGRETA

"CREATURE SELVAGGE"

DOMENICA 1 LUGLIO

ore 21.15 - Codevigo, Casoni della Fogolana

SERGIO MERCURIO

"IL BURATTINAIO DI BANFIELD"

a seguire

ROSA BRUNELLO Y LOS FERMENTOS

"VOLVERSE"

Biglietti

Ingreosso gratuito:

"L’arte di aspettare", "H3+", "Verdi e il cane infernale", "…e sotto l’acqua scorre", "Thioro", "Debra Libanos" e "Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi"

Ingresso 10 euro:

"Il persecutore (o inseguitore)"

Ingresso 5 euro:

tutti gli altri spettacoli

Abbonamento:

35 euro

Prevendite e biglietteria

Teatro Filarmonico di Piove di Sacco

da sabato 9 giugno:

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30

mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30

049.9709319

www.scenedipaglia.net

info@scenedipaglia.net

facebook.com/scene.dipaglia​

