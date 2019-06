Scene di paglia 2019 "Strade ritrovate", tutti gli eventi del festival dei casoni e delle acque

Torna dal 21 giugno al 7 luglio 2019 Scene di paglia - Festival dei casoni e della acque,l’appuntamento più atteso di inizio estate nel Veneto: in programma 15 spettacoli, 2 laboratori, una prima assoluta, un’anteprima per il Festival, 6 prime regionali, partecipazioni internazionali, incontri e progetti speciali per raccontare le Strade ritrovate.

Un programma che attraversa, come sempre, i diversi linguaggi delle arti sceniche, dalla musica al teatro di figura, dalla prosa al teatro musicale, dal nouveau cirque al teatro danza.

Tra questi, il concerto di Mauro Pagani, il premio UBU Gianfranco Berardi con Amleto take away, l’unica data italiana di Fekete Seretlek/Studio Damúza (Repubblica Ceca/Slovenia), il folk siciliano di Terra di Rosa, il ritorno sulla scena come solista di Michela Lucenti di Balletto Civile, l’esperienza danzante collettiva di Ballroom di Chiara Frigo. E ancora, importanti partecipazioni internazionali, tra cui la clown Gardi Hutter(Svizzera) e spettacoli per che fanno riflettere sul nostro presente, come Abu sotto il mare di Pietro Piva.

Un lunga strada quella percorsa dal Festival, arrivato alla sua undicesima edizione, presentata oggi a Venezia, nella sede della Regione del Veneto, dal Sindacodi Piove di Sacco Davide Giannella, dall'Assessore alla Cultura del Comune di Piovedi Sacco Paola Ranzato e dal Direttore Artistico del Festival Fernando Marchiori.

Il Festival quest'anno mette in rete otto Comuni della Saccisica e del Conselvano, in provincia di Padova (Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Conselve, Legnaro, Polverara, Sant’Angelo di Piove di Sacco) e uno della provincia di Venezia, Dolo, in Riviera del Brenta.

Come sempre, si svolgerà in luoghi simbolo del territorio, palcoscenici naturali di incontri e spettacoli. Casoni, valli da pesca, idrovore, scuderie, ville, antiche corti, piazze cittadine, parchi, tornano a essere vissuti e raccontati grazie al Festival. Un esempio del valore del fare rete con la cultura, grazie alla sinergia tra territorio, comunità, istituzioni e imprese locali.

[Foto - Scene di paglia ai Casoni della Fogolana, ph. Giorgio Meneghetti]

Scene di Paglia 2019 | Festival dei casoni e delle acque - Strade ritrovate

In caso di pioggia gli spettacoli avranno luogo in spazi coperti.

Laboratori

Dal 24 al 27 giugno

ore 16–19 | Piove di Sacco Auditorium

Chiara Frigo

Ballroom

Dal 1° al 5 luglio

Piove di Sacco | Centro storico

Batignani & Faloppa

Costruire è facile? Un modo di trovare soluzioni

Spettacoli

Venerdì 21 giugno

ore 21.15 | Piove di Sacco Piazza Vittorio Emanuele II

Mauro Pagani

Crêuza de mä

Martedì 25 giugno

ore 21.15 | Brugine | Villa Roberti

Giovanni dell’Olivo e il collettivo di Lagunaria

Memorie di Atlantide

Mercoledì 26 giugno

ore 21.15 | Legnaro | Corte Benedettina

Elena Arvigo

Una ragazza lasciata a metà

Giovedì 27 giugno

ore 21.15 | Polverara | La Posa degli Agri

Tiziana Francesca Vaccaro

Terra di Rosa

Venerdì 28 giugno

ore 21.15 | Piove di Sacco Casone Ramei

Chiara Frigo

Ballroom

Sabato 29 giugno

ore 21.15 | Dolo | Villa Angeli

Gardi Hutter (svizzera)

La sarta

Domenica 30 giugno

ore 21.15 | Piove di Sacco Casone Ramei

Pietro Piva

Abu sotto il mare

Martedì 2 luglio

ore 20 | Brugine Agriturismo Caresà

Cóntame

Una strada ritrovata

Da mercoledì 3 a domenica 7 luglio

ore 17.30 | Codevigo, Casoni della Fogolana

Marta Riservato e Massimiliano Donato

Hänsel e Gretel tra valli e casoni

Mercoledì 3 luglio

ore 21.15 | Arzergrande Casone Azzurro

Michela Lucenti e Balletto Civile

Concerto fisico

Giovedì 4 luglio

ore 21.15 | Conselve | Piazza Dante

Teatro Guascone

Cabaret mistico

Venerdì 5 luglio

ore 18 e 19.30 | Piove di Sacco Auditorium

Batignani & Faloppa

Costruire è facile?

Atto finale

ore 21.15 | Codevigo

Idrovora di Santa Margherita

Corrado d’Elia

Poesia, la vita

Sabato 6 luglio

ore 21.15 | Sant’Angelo di Piove Scuderie La Gardesana

Compagnia Berardi Casolari

Amleto take away

Domenica 7 luglio

ore 21.15 | Codevigo

Casoni della Fogolana

Fekete Seretlek | Studio Damúza (Repubblica Ceca | Slovenia)

Kar

Ingresso

Ingresso gratuito - Costruire è facile, Poesia, la vita, Crêuza de mä (posti in piedi)

Ingresso 15 euro - Crêuza de mä (posto a sedere, fuori abbonamento)

Ingresso 20 euro - Una strada ritrovata (con cena), Laboratorio Ballroom

Ingresso 3 euro - Hänsel e Gretel tra valli e casoni

Ingresso 5 euro - Tutti gli altri spettacoli

Abbonamento 40 euro

Prevendite

Teatro Filarmonico – Piove di Sacco (Pd)

da giovedì 13 giugno

martedì e giovedì ore 15.30 – 18.30

mercoledì e sabato ore 9.30 – 12.30

T. 049 970 93 19 – 324 698 06 44

Dove si svolge il festival?

Arzergrande | Casone Azzurro

Vallonga, frazione di Arzergrande, via Manzoni

Nel 1933 Arzergrande contava 120 casoni abitati e dopo la legge per l'abbattimento dei luoghi malsani ne possedeva ancora 29. Il fatto curioso è che fino al 2004, il paese ha avuto ben due casoni abitati: uno è crollato in quell'anno a causa di una nevicata, l'altro invece è stato preso in affidamento dal Comune e, grazie a fondi ministeriali e provinciali, è stato ristrutturato, ammobiliato con i corredi originali e colorato di azzurro. I nuovi locali, inaugurati di recente, fungono da supporto nell'ambito delle iniziative didattiche, culturali e ricreative che si svolgono al Casone. Elemento caratteristico è la parete scorrevole che riproduce un canneto: una struttura multiuso che fa da quinta scenica per gli eventi culturali e musicali.

Informazioni: Proloco Correzzola - "Vita d'altri tempi" | 049.5808327

Brugine | Caresà – agriturismo e cooperativa sociale

Via Ospitale 32b

La cooperativa sociale Caresà nasce a novembre del 2008 dall’idea di alcuni giovani che volevano lavorare in agricoltura e allo stesso tempo, creare opportunità lavorative e di qualificazione professionale per persone che faticano ad inserirsi negli ordinari circuiti del mercato del lavoro. Dal 2009 produce in Saccisica ortaggi di stagione, cereali, frutta e uova secondo il metodo biologico, occupando giovani e adulti in situazione di disabilità e fragilità sociale. La cucina dell’Agriturismo Caresà prepara piatti vegetariani e vegani utilizzando solo prodotti biologici certificati coltivati nei campi Caresà o da produttori del territorio, acquistabili anche nel punto vendita

Informazioni: 348.7580206 | Informazioni@caresa.it | www.caresa.it

Brugine | Villa Roberti

Via Roma, 96

La villa della Famiglia Roberti risale tra 1549 e il 1553. Il Palazzo fu edificato sulle rovine del castello Macaruffo di cui resta la Torre Medievale; il complesso è composto da una dimora e barchessa, affrescati dallo Zelotti, dal Fasolo e da Paolo Veronese. Dopo vari passaggi di proprietà e subentri, la villa e le adiacenze sono state acquistate nel 1964 dall’Ente Ville Venete. Oggi è gestita e curata dall’Associaizone Vivi La Villa Roberti. Il bosco, recentemente restaurato grazie all’aiuto del Comune di Brugine, è oggi visitabile. Al suo interno sono presenti percorsi botanici e dedicati ai bambini Il Parco della villa, dove compaiono ancora reperti di antichi manufatti è anche sede di uno tra i più vecchi mercatini del Veneto e uno dei primi in Italia.

Informazioni: 392 5226296 | www.villaroberti.com

Codevigo | Casoni della Fogolana

Via Cason delle Sacche, 8



La Valle Millecampi è un gioiello naturalistico di grande pregio: vi incanteranno la diversità di animali e piante, ma anche degli ambienti che la caratterizzano. Un territorio per ogni tipo di passo: escursioni a piedi, in bici, in canoa e kayak, per gli appassionati di bird watching, ma anche per chi vuole sedersi ad ammirare l'orizzonte sulla sabbia dellaspiaggia della Boschettona. La Locanda offre la possibilità di dormire sotto i tetti di canne dei Casoni, all’insegna del turismo sostenibile.

Informazioni: 393.9089331 | Informazioni@casonifogolana.it;

Codevigo | Idrovora Santa Margherita

Santa Margherita di Codevigo, via Idrovora

È uno degli impianti idrovor tuttora funzionanti di maggior valore storico e artistico. Realizzato alla fine dell’Ottocento e ristrutturato recentemente con diversi interventi, ospita uno dei percorsi più completi dal punto di vista storico sulla bonifica del territorio compreso tra le province di Padova e Venezia.

Visite guidate su prenotazione.

Informazioni: 049. 8751133 | Informazioni@consorziobacchiglione.it | www.consorziobacchiglione.it

Dolo | Villa Ferretti Angeli

Via Brenta Bassa 41, Sambruson (VE)

Villa Ferretti, Angeli-Nani Mocenigo è una villa veneta situata nella frazione di Sambruson, lungo la Riviera del Brenta. Fu commissionata dal ramo veneziano dei nobili Ferretti di Vicenza alla fine del Cinquecento; il progetto è dell'architetto rinascimentale vicentino Vincenzo Scamozzi.

Dopo essere stata delle famiglie Rigoni ed Angeli, nel XIX secolola villa passò alla famiglia Mocenigo, alcuni esponenti della quale trovano sepoltura nella cappella privata. Attualmente è di proprietà della Provincia di Venezia. Ospita la Direzione provinciale di EnAIP Veneto, ente di formazione professionale

Informazioni: 041.5138296 | www.rivieradelbrenta.biz

Legnaro | Corte Benedettina

via Roma, 34

La Corte Benedettina rappresenta il monumento più prezioso e significativo della comunità di Legnaro, centro economico, sociale e culturale del paese, sorta nel Quattrocento per iniziativa dei Monaci di santa Giustina di Padova e cresciuta nei secoli con l’aggregazione di edifici successivi. Qui si raccoglievano decime, quartesi, onoranze, affitti, si ricorreva per la giustizia e la pietà. Alla soppressione dell'Ente Nazionale Tre Venezie, che lo aveva in gestione dal 1958, divenne proprietà della regione che la assegnò in parte all’ESAV (Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto, ora Veneto Agricoltura) che ne restaurò l’ex filanda e le stalle, in parte al Comune di Legnaro. Dal 1997 la Regione Veneto curò una completa ristrutturazione statica e architettonica del complesso. I quattro corpi del fabbricato ospitano oggi il centro di formazione e divulgazione Corte Benedettina. Il Comune di Legnaro ha in uso una parte del lato est per la biblioteca e due vani per le attività culturali.

Informazioni: 049.8830779 | www.comune.legnaro.pd.it

Polverara | La Posa degli Agri

via Orsaretto n. 4 Isola dell’Abbà

In origine era una sorta una fattoria della Corte benedettina di Legnaro, resa tale grazie al costante lavoro dei monaci. Con passione e dedizione, sono riusciti a trasformare il paesaggio, creando un patrimonio agricolo, culturale e religioso, seguendo la regola “Ora et labora”. Nel 1806 i fondi agricoli divennero demanio dello Stato ponendo fine alla secolare presenza dei monaci.

Due imprenditori hanno deciso di recuperare questo edificio, conservando le antiche planimetrie, donandogli un aspetto contemporaneo. La cura, l’accoglienza e l’amore per la natura sono l’ispirazione per il progetto di recupero.Un edificio vuoto era fin da subito carico di storia, di calore, di atmosfera. Un luogo familiare, capace di accogliere le ispirazioni e le energie di chi ci lavora, un luogo in cui sognare e realizzare un percorso importante. Attualmente la struttura offre servizi di ristorazione, alloggio e location per eventi.

Informazioni: 049.9772532 | Informazioni@laposadegliagri.com

Sant’Angelo di Piove di Sacco | Scuderia La Gardesana

via Chiusa 103

La scuderia Gardesana è una storica azienda di allevamento di cavalli da corsa. Dal 1970 ad aggi, la scuderia ha allevato generazioni di cavalli trottatori, fuoriclasse e campioni, trionfatori in competizioni nazionali ed internazionali.

La proprietà si estende per ben 32 ettari sui quali sono state costruite diverse strutture per l’accoglienza, la cura e l’allenamento dei cavalli: due gruppi di scuderie di cui una riservata all'allevamento dei cavalli, 120 box di soggiorno per fattrici e puledri, sale parto riscaldate, infermeria, paddocks con capannoni per fattrici e puledri, l'altra riservata all'addestramento ed allenamento dei cavalli.

Tutta l'area è ricca di alberi ad alto fusto che fiancheggiano la viabilità interna, altri alberi di qualità diversa formano piccoli boschi contribuendo così alla buona ossigenazione di tutto l'ambiente.

Informazioni:049.5846072 | www.gardesana.it

