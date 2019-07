Scene di paglia 2019: "Cabaret mistico" di Teatro Guascone a Conselve

Una nuova prima regionale andrà in scena giovedì 4 luglio in Piazza Dante a Conselve : il Cabaret mistico di Teatro Guascone, con Andrea Kaemmerle e i suoi musicisti che coinvolgeranno il pubblico in un vortice di musiche balcaniche, aneddoti e storielle comiche e dissacranti ( biglietto: 5 euro, spettacolo in abbonamento; per informazioni info@scenedipaglia.net).

Uno spettacolo dove il cabaret d´autore incontra la filosofia. L´idea fondante è quella di unire senso del ridicolo, senso del comico, senso del sacro, senso del buono, senso del filosofico, senso dell´osceno. Insomma uno spettacolo a cui partecipare con tutti i sensi. La figura del clown-soldato Švejk in scena è ispirata al protagonista del romanzo satirico dei primi del Novecento Le vicende del bravo soldato Švejk di Jaroslav Hašek, un anti-eroe che ne combina una dopo l’altra prima di arrivare al fronte, ma viene quasi sempre perdonato per la sua “idiozia notoria”, mentre resta il dubbio che sia, invece, molto furbo.

Con i capelli stopposi da spaventapasseri ingenuo e tonto e il naso rosso da ubriacone, racconterà aneddoti e darà consigli per saltare gli ostacoli della vita e ridere sulle angosce e le paure più comuni. E così in un vortice travolgente di note (in scena ci sono due fantastici musicisti!) e storielle consolatorie e corroboranti (che da ogni parte del mondo ci vengono tramandate). “Cabaret” perché Svejk/Kaemmerle giocherà con il pubblico più di sempre con la sua solita e poetica cattiveria trasognata, mistico perché si lascerà condurre dalle energie della serata coinvolgendoci in un viaggio di cui potremmo non conoscere la fine. Si ride di paura, di amore, vizi, malattie, vecchiaia, sesso, difetti, sogni e di tutto quello che tocca ogni persona. Uno spettacolo con musica dal vivo per piroettare una romantica notte di magiche stelle estive sulle note delle canzoni tradizionali ed antiche. Una serata vulcanica, comica, ma soprattutto curativa e Illuminata. Perché il miglior modo di allenarsi a saltare gli ostacoli è ridere di se stessi e di tutti e farlo con tenerezza.

Teatro Guascone

Cabaret Mistico

con Andrea Kaemmerle

chitarra Andrea Barsali

violino Roberto Cecchetti

Biglietti

Ingresso gratuito: Costruire è facile, Poesia, la vita

Ingresso 5 euro: Tutti gli altri spettacoli

Abbonamento: 40 euro

Scene di paglia 2019 - XI edizione

Festival dei casoni e delle acque

21 giugno – 7 luglio 2019

Arzergrande, Brugine, Codevigo, Conselve, Dolo, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Sant’Angelo di Piove di Sacco

