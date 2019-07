Scene di paglia 2019: tutti gli appuntamenti ai Casoni

Due eventi speciali per una ricca giornata al Festival Scene di paglia: nel pomeriggio appuntamento per il pubblico di tutte le età con Hänsel e Gretel tra Valli e Casoni, progetto speciale per il Festival, e l’anteprima di Concerto Fisico con Michela Lucenti e Balletto Civile

In programma per “Altre strade ritrovate” un itinerario in bicicletta da Villa Roberti al fino al Casone Azzurro, alla scoperta delle bellezze dei luoghi del Festival

Un doppio appuntamento mercoledì 3 luglio : un’intera giornata tra i casoni, luoghi simbolo di Scene di paglia, con un progetto speciale e un’anteprima per il Festival. Il pomeriggio sarà dedicato al pubblico di tutte le età: immersi nella natura della Valle Millecampi di Codevigo, i Casoni della Fogolana (Via Cason Delle Sacche, 8, Codevigo) saranno la cornice di Hänsel e Gretel tra valli e casoni. Lo spettacolo itinerante di Marta Riservato e Massimiliano Donato, con questo speciale riadattamento per il Festival ( inizio ore 17.30, in replica tutti i pomeriggi fino al 7 luglio ), coinvolgerà gli spettatori-partecipanti lungo un percorso che si snoda tra le meraviglie naturalistiche della Valle Millecampi, tra le vie di terra e di acqua, fino ai bordi della Laguna ( Biglietto: 3 euro, prenotazione obbligatoria, per informazioni info@scenedipaglia.net)

La sera sarà invece la suggestiva atmosfera del Casone Azzurro di Arzergrande (strada San Marco, 9 Arzergrande) ad accogliere il ritorno del Balletto Civile e di Michela Lucenti come solista, nell’anteprima di Concerto fisico. Un “racconto dei racconti”, che ripercorre 15 anni di vita di Balletto Civile, una delle formazioni più apprezzate del panorama internazionale del teatro-danza, attraverso alcuni momenti significativi tratti dalle molte importanti produzioni che definiscono la poetica e l’identità di questo gruppo nomade di performer ( biglietto: 5 euro, spettacolo in abbonamento; per informazioni info@scenedipaglia.net).

In Hänsel e Gretel tra valli e casoni gli attori sono le guide per entrare nella fiaba dei fratelli Grimm e diventare tutti degli Hänsel e Gretel nello scenario affascinante dei Casoni della Fogolana e della Valle Millecampi. Uno spettacolo a stazioni che si snoda in un paesaggio di particolare pregio naturaltico, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. Sullo sfondo i campi coltivati, le boschette, la Laguna di Venezia.

Concerto fisico è una partitura fisica e vocale che ripercorre e ridisegna i 15 anni di storia di Balletto Civile. È un racconto musicale, un greatest hits che non ha niente di nostalgico per raccontare la storia di un gruppo attraverso i racconti di cui si è fatto veicolo. Una prova fisica e vocale, ma anche ad un racconto musicale: come un juke-box che risveglia gli accenti emotivi di un ricordo che è ancora il presente, di come il “collettivo nomade di performers” sia nato e si sia trasformato, attraverso gli oggetti, i simboli delle storie raccontate in tutti questi anni, interpretate dalla dirompente fisicità di Michela Lucenti, che torna protagonista sul palco dopo diversi anni. Poi tutto scompare, risucchiato negli sguardi, come non fosse mai esistito.

Balletto Civile si fa portatore di una danza non considerabile come puro gesto estetico ma come strumento di testimonianza, dalla forte tensione etica. Balletto Civile è stato insignito dei principali e più importanti riconoscimenti nazionali dedicati alla danza e al teatro ed è riconosciuta come una delle più interessanti realtà performative presenti nel panorama italiano ed europeo. L’équipe si caratterizza per la ricerca di un linguaggio scenico totale, privilegiando l’interazione tra teatro, danza, il canto dal vivo originale e la profonda relazione tra gli interpreti. Gli spettacoli di Balletto Civile hanno molteplici ispirazioni che vanno dalla rilettura, spesso irriverente, dei grandi classici del Teatro della Danza e della Musica, passando dalla drammaturgia originale di autori italiani, fino alla messa in scena di grandi autori stranieri.

Oltre agli spettacoli, prosegue il programma di Altre strade ritrovate, gli appuntamenti di Scene di paglia per scoprire la bellezza dei luoghi del festival. Dalle ore 18 si andrà in bici tra ville e casoni. In occasione dello spettacolo serale, la Cooperativa Villa Roberti propone un itinerario ciclo turistico accompagnato fino al Casone Azzurro di Arzergande. Il programma include include una visita alla Villa Rinascimentale di Brugine e un aperitivo.

Il programma:

ore 18 ritrovo in bicicletta a Villa Roberti

ore 19: visita guidata alla Villa

ore 19.30: aperitivo sotto la Torre di Villa Roberti

ore 20.15: partenza, accompagnata, in bici per il Casone Azzurro.

Costo visita guidata e aperitivo 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni info@villaroberti.com – T. 392 5226296.

Hänsel e Gretel tra valli e casoni

ideazione Fernando Marchiori

con Marta Riservato e Massimiliano Donato

produzione Cta

progetto per il festival

Concerto fisico

uno spettacolo di Michela Lucenti | Balletto Civile

regia Michela Lucenti

assistente alla creazione Maurizio Camilli

coreografie Michela Lucenti

drammaturgia sonora Tiziano Scali

disegno luci Stefano Mazzanti

danzato e creato con Gianluca Pezzino

anteprima per il festival

Scene di paglia 2019 - XI edizione

Festival dei casoni e delle acque

21 giugno – 7 luglio 2019

Arzergrande, Brugine, Codevigo, Conselve, Dolo, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Sant’Angelo di Piove di Sacco

Contatti

049 970 93 19

324 698 06 44

