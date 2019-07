Scene di paglia 2019: Kar di Fekete Seretlek/Studio Damúza ai Casoni della Fogolana

Ultima serata per il Festival Scene di paglia, che volge al termine dopo quasi tre settimane di spettacoli, concerti, anteprime, prime assolute, laboratori, progetti speciali, incontri e una ricca programmazione di “eventi collaterali”, riuniti sotto il titolo di Altre strade ritrovate: visite guidate, escursioni a piedi e in bicicletta tra campi e casoni, aperitivi con i prodotti del territorio, un’occasione per scoprire i luoghi Festival. Un’edizione coronata dal successo di pubblico che ha partecipato sempre numeroso, registrando molte serate da “tutto esaurito”, che conferma il Festival come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Veneto.

A chiudere in bellezza il viaggio lungo le Strade ritrovate sarà il travolgente spettacolo Kar di Fekete Seretlek/Studio Damúza (Repubblica Ceca/Slovenia): domenica 7 luglio ai Casoni della Fogolana di Codevigo andranno in scena fisarmonica, percussioni, violoncello, contrabbasso e cinque voci, che danno corpo a una continua metamorfosi tra musica e teatro, cabaret e teatro d’oggetti, abilmente animati su un tavolo amplificato. Una prima regionale e una “seconda nazionale” (dopo la prima andata in scena a luglio 2018) per questa divertente e inusuale Anna Karenina in chiave ceco-slovena (biglietto: 5 euro, spettacolo in abbonamento, per informazioni info@scenedipaglia.net).

Durante un banchetto funebre, tra il tintinnio dei bicchieri e la musica di una band da funerali, invece di andarsene, la vita del defunto comincia a riapparire. Attraverso i movimenti casuali dei camerieri, le delicate combinazioni di musica, parole e oggetti, l’immaginazione degli ospiti rianima il morto. E alla fine gli ospiti stessi diventano personaggi della storia di Anna Karenina.

Un cabaret che riusa, trasforma e intreccia giocosi motivi popolari, provenienti soprattutto dal folklore russo, con composizioni originali, creando una drammaturgia di forme e suoni ispirata ad alcuni frammenti del capolavoro di Tolstoj. Fisarmonica, percussioni, violoncello, contrabbasso e cinque voci danno corpo a una continua metamorfosi tra musica e teatro, cabaret e teatro d’oggetti, abilmente animati su un tavolo amplificato. La decostruzione delle forme teatrali tradizionali trasforma la tragedia romantica di un individuo nella grottesca caricatura di tutti noi. Il ritmo cresce fino al momento in cui, sulla soglia della morte, attori e spettatori improvvisamente si ritrovano all’inizio, al tavolo, con un bicchiere di vino in mano.

Sempre ai Casoni della Fogolana, per i più piccoli (ma non solo!) è previsto l’ultimo appuntamento, una speciale replica mattutina alle ore 10.00 con Hänsel e Gretel tra valli e casoni: lo spettacolo itinerante di Marta Riservato e Massimiliano Donato, speciale riadattamento per il Festival, che coinvolge gli spettatori-partecipanti lungo un percorso che si snoda tra le meraviglie naturalistiche della Valle Millecampi, tra le vie di terra e di acqua, fino ai bordi della Laguna (biglietto: 3 euro, prenotazione obbligatoria, per informazioni info@scenedipaglia.net)

