Scene di paglia 2019 "Una ragazza lasciata a metà" alla Corte Benedettina di Legnaro

Prosegue la programmazione del Festival Scene di paglia con una prima regionale alla Corte Benedettina di Legnaro (via Roma 34, Legnaro): mercoledì 26 giugno alle ore 21.15 va in scena “Una ragazza lasciata a metà”, monologo di Elena Arvigo, basato sull’acclamato libro d’esordio dell’irlandese Eimear Mcbride che racconta l'interiorità di una ragazza, le sue ferite, attraverso un ininterrotto flusso di coscienza (biglietto: 5 euro, spettacolo in abbonamento; per informazioni info@scenedipaglia.net).

Il romanzo di formazione di Eimear Mcbride è un libro rivelazione di rara intensità, vincitore di numerosi premi (il Goldsmiths Prize nel 2013, il Bailey Women’s Prize for Fiction, il Kerry Group Irish Novel of the Year Award e il Desmond Elliott Prize nel 2014) e definito all’unanimità dalla critica un “disturbante capolavoro”.

Con questo monologo, Elena Arvigo prosegue l’esplorazione dell’animo femminile ferito, raccontando il percorso di crescita lasciato a metà di una ragazza, nella cronaca del rapporto con il fratello. In scena c’è una giovane donna, la narratrice, e suo fratello, l’unico personaggio a cui lei si rivolge. La ragazza non ha un nome ma ha una voce potente e brutale, attraverso la quale fluiscono i pensieri di chi le sta intorno, come se fossero i suoi. Una personalità incredibilmente fragile, che sulla scena rispecchia la sua inadeguatezza anche negli indumenti che indossa, negli spazi che occupa, nei movimenti che compie.

I due fratelli sono ai poli di una galassia familiare disturbata, sospesa tra salvezza e perdizione: lui è fragile, reduce da un tumore al cervello, lei è vittima di una continua violenza consumata tra le mura domestiche, che trova sfogo solo in una nevrotica espressione della sessualità, in un flusso di coscienza che rappresenta l’insurrezione contro questa esistenza feroce. Un racconto a tratti crudo, specchio di una realtà contemporanea, in cui la violenza fisica e psicologica rappresentano, troppo spesso, l’unico mezzo di comunicazione tra gli individui.

La ragazza-narratrice di questo romanzo è una cosa lasciata a metà, come il suo linguaggio: frammentato, vittima della centrifuga degli eventi. La punteggiatura rompe ogni regola e convenzione letteraria e costringe a un tuffo dentro la sintassi dell’emozione.

In questo intimo viaggio nei pensieri della protagonista è sempre presente, anche nei momenti più bui, uno slancio vitale che rende questa confessione una possibile via di salvezza.

Una ragazza lasciata a metà

di Eimear McBride

con Elena Arvigo

regia ed elaborazione drammaturgica Elena Arvigo

allestimento Alessandro Di Cola

disegno luci Manuel Molinu

luci Manuela Giusto

assistente alla regia Tullia Attinà

